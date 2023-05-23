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瑪娃颱風準備變強颱！週末甩尾往北衝　「是否侵台」關鍵出爐

▲瑪娃颱風目前在海面上持續增強，中央氣象局預測最快明日上午就會轉為強颱。（圖／中央氣象局提供）
▲瑪娃颱風目前在海面上持續增強，中央氣象局預測最快明日上午就會轉為強颱。（圖／中央氣象局提供）

記者張志浩/綜合報導

颱風「瑪娃」目前持續增強，中央氣象局預報員曾昭誠表示，瑪娃颱風預計最快明（24）日上午會升級為強颱，下週日（5/28）向北轉彎時的角度，會是對台灣影響大小的關鍵。至於明日天氣上，台灣西半部、東部、東南部地區還是有零星短暫陣雨，不過降雨已經明顯趨緩，氣溫也略為回升，預計週六（5/27）前各地天氣都趨向穩定，氣象局將持續觀察颱風動態。

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曾昭誠指出，瑪娃颱風目前正在鵝鑾鼻東南東方2970公里的海面上，以每小時12公里速度，向西北方進行，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑 70 公里。

曾昭誠說明，瑪娃颱風最快可能在明日上午達到台灣訂定的「強颱」標準，未來幾天會持續沿著太平洋高壓邊緣移動後，在下週日北轉，屆時若太平洋高壓勢力較強，颱風北轉後就會較靠近台灣產生較大威脅，太平洋高壓較弱，則會提早北轉，對台影響較小。

▲瑪娃颱風未來幾天將持續往西移動，並在下週日前後北轉，屆時太平洋高壓勢力的強弱將是台灣是否受影響的關注重點。（圖／中央氣象局提供）
▲瑪娃颱風未來幾天將持續往西移動，並在下週日前後北轉，屆時太平洋高壓勢力的強弱將是台灣是否受影響的關注重點。（圖／中央氣象局提供）
明日天氣部分，因為梅雨季第4波鋒面已經南移至巴士海峽，因此北部地區降雨大為趨緩，明日僅剩西半部、東部、東南部地區及馬祖有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫部分，鋒面遠離、雲量減少，因此北台灣氣溫略為上升，白天高溫達到攝氏26至28度，中南部攝氏30至32度、東部攝氏26至28度，早晚低溫部分，各地皆為攝氏21至23度，週三至週六（5/24至5/27）水氣相對較少，僅東部及東南部仍有零星短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，週五至週六（5/26至5/27）東北部也有零星短暫陣雨。

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