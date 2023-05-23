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鳳梨頭尾怎麼分？3招學起來放心大口吃：再也不怕刮舌了

鳳梨頭尾怎麼分？3招學起來放心大口吃：再也不怕刮舌了
鳳梨頭尾怎麼分？3招學起來放心大口吃：再也不怕刮舌了

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台灣3月至7月是鳳梨的產季，雖然鳳梨的營養價值和好處多，但不少人一想到吃鳳梨就會舌頭一縮，擔心遇到「刮舌感」。對此，營養師呂雅珍解析，由於鳳梨帶有的「鳳梨酵素」是一種蛋白質分解酶，會分解口腔中的黏膜，因此有時吃鳳梨會有刺刺的感覺，並分享3招預防鳳梨咬舌，讓你放心大口吃。

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▲ 鳳梨帶有的鳳梨酵素會分解口腔中的黏膜，所以有時吃鳳梨會有刺刺的感覺。（示意圖／Shutterstock）

呂雅珍在臉書粉專《好食課》發文表示，俗話說「鳳梨頭、西瓜尾」，指的是鳳梨的頭部和西瓜的尾端比較甜、比較好吃，而鳳梨有綠葉冠的地方是他的尾，靠近地面的地方才是頭，也就是最先出生的地方，因為較快成熟，所以鳳梨越接近底部的地方確實比較甜。

呂雅珍提到，鳳梨帶有的鳳梨酵素是一種蛋白質分解酶，會去分解口腔中的黏膜，所以有時吃鳳梨會有刺刺的感覺，可以在鳳梨上「抹鹽巴」或浸鹽水來降低鳳梨酵素活性，或是將鳳梨的「皮削乾淨」，因為鳳梨皮和靠近鳳梨莖的部分含有較多酵素，盡量避開這些部分就能減少咬舌的機會。另外，建議「和肉一起吃」，一來加熱可破壞鳳梨酵素，讓它無法作用，二來鳳梨跟其他肉類、海鮮拌在一起，可以使酵素先去與其他蛋白質作用，吃起來就比較不會咬舌，像是鳳梨蝦球、鳳梨雞湯、夏威夷披薩都是不錯的選擇。

圖／翻攝自 臉書／好食課
圖／翻攝自 臉書／好食課
呂雅珍說明，雖然鳳梨含有鳳梨酵素，但酵素主要多在「莖」的部位，鳳梨果肉本身的鳳梨酵素並不高，所以單靠飲食並無法達到鳳梨酵素抗發炎等功效。最後，呂雅珍強調，台灣人說鳳梨、香港人說菠蘿，儘管兩者外型相近，且同為鳳梨科，但屬於不同種，所以是不一樣的東西！

本文經營養師呂雅珍臉書粉專《好食課》授權報導

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