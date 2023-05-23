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小弟弟變玉米！醫示警：「4徵兆」恐是性病

小弟弟變玉米！醫示警：「4徵兆」恐是性病
小弟弟變玉米！醫示警：「4徵兆」恐是性病

每日健康-每日都做得到的健康

現代人性觀念開放，若沒有做好防護措施，恐導致性病在不知不覺中找上門。對此，泌尿科醫師高銘鴻提醒，如果陰莖突然變得像「玉米」且出現4種症狀，很可能是性病的病徵，應立即就醫問診，以減輕不適和避免產生併發症。

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▲ 若陰莖出現4種症狀，要小心可能是性病。（示意圖／Shutterstock）

高銘鴻醫師在臉書粉專《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》發文表示，若性生活豐富，應當警惕性病風險，常見的性病包括梅毒、淋病（俗稱白濁）、非淋菌性尿道炎、非特異性生殖道感染、陰部疱疹、性病疣（俗稱椰菜花）、陰蝨、衣原體性尿道炎等，而性病不僅會引起性器官及生殖系統疼痛，也可能蔓延到身體其他器官，導致併發症，甚至造成不育或死亡。

圖／翻攝自 臉書／大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科
圖／翻攝自 臉書／大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科
高銘鴻強調，性病的潛伏期長短不一，且症狀未必明顯，所以很容易被忽略，要是發現陰莖突然變得像「玉米」，出現損口、水泡、肉粒，或是發癢、小便頻密或刺痛、尿道排出白色膿等症狀，應當及早就醫問診，以減輕不適和避免產生併發症。

高銘鴻直言，倘若不幸患上性病，一定要耐心聽從醫生指導及接受治療，才可以達到預期的效果，有需要時，性伴侶應同時接受檢查與治療，以免反覆傳染，而且在性病未完全治癒之前，務必停止任何性行為，以免再次感染或傳染給他人。

本文經泌尿科醫師高銘鴻臉書粉專《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》授權報導

 

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