夏天來了！營養師親授「10大習慣」　不花大錢也能美白

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▲ 夏天即將來臨，一定要做好防曬。（示意圖／123RF）
張語希在臉書粉專《營養師 張語希》發文提到，在生活習慣方面，建議戒掉熬夜，「多睡美容覺」，因為睡眠是人體自我修復最好的時刻，充分地休息有助於產生由內而外的保養效果，也要盡量「保持心情愉悅」、適時發洩壓力，否則壓力過大、心情不好都會引起肌膚發炎、發黃。另外，人的臉部血管較細，好的血液循環可以使肌膚透出紅潤與光澤，因此「規律運動」對於保持肌膚健康至關重要。
張語希強調，外出時一定要做好「物理性防曬」，像是撐抗UV雨傘、穿長袖，才能有效預防紫外線，避免皮膚被陽光直射，而且只要有出門、有擦防曬、有化妝，回家後就要「徹底卸妝和洗臉」，以免殘留物停留在肌膚上，引起肌膚微發炎、造成暗沈。
飲食方面，張語希指出，肌膚變黑或暗沉，其實和黑色素細胞的活躍度有關，可藉由多吃蔬果來「攝取維生素C」，幫助減少黑色素活躍度，讓皮膚自然顯白，而有的食物富含金屬元素，被紫外線照射後會增加黑色素細胞的活躍度，因此光敏感肌膚者應「少攝取感光食物」，包括胡蘿蔔、芹菜、九層塔、菠菜、莧菜等，以免肌膚變黑、長斑。
張語希也提醒，攝取過多糖分容易造成肌膚出現糖化反應，導致膠原蛋白變成黃，使皮膚變暗沉、偏黃，所以一定要控制糖量，「減少攝取糖分」。此外，當肌膚缺乏水份，可能會形成乾癟、無光澤、不平滑等狀況，最好每日「多喝水」，補充足夠水分，至於肥胖容易導致黑棘皮病、牛皮癬等疾病，反覆發胖更容易引起皮膚鬆弛無光，因此要注意「維持標準體重」，幫助肌膚容光煥發。
本文經營養師張語希臉書粉專《營養師 張語希》授權報導
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