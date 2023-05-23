NBA／一代傳奇射手甜瓜退役！Carmelo Anthony生涯大事記一次看

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2歲時，Carmelo Anthony就因父親罹癌過世，常到街上幫人洗車打工，賺取微薄的收入，但也養就他「獨立」、「堅強」、「剛毅」的個性，他們在巴爾的摩長大，唯一的希望，就是打球，可以幫他脫離這樣的生活。
Carmelo Anthony生涯從金塊隊開始，他曾連續7年率隊殺入季後賽，被譽為是「Kobe Bryant」接班人，他精湛的球技跟優秀的跳投能力跟單打，的確是一級球星的水準，而他曾4度入選美國隊並3度奧運奪金，（包括羞辱的雅典奧運奪銅），也建立起美國夢幻隊「要打就要付出」的文化。
Carmelo Anthony得分手段多，技巧也十分高超，他跟同梯的Wade、Lebron James等的情誼，讓他在NBA世界不孤獨，直到他在金塊始終無法奪冠，在2011年他前往「大蘋果」紐約，加入尼克隊，他跟Amar'e Stoudemire合組的雙前鋒組合，並不如預期，直到林書豪的出現，「林來瘋」席捲紐約，他也才知道如何相信隊友，讓他取得更多得分機會。
但離開尼克隊的Anthony，已經不復以往神勇，他的膝蓋傷勢，以及他的打球方式必須要改變，但他的跳投依舊還有水準，這點在他前往拓荒者打替補跟湖人隊時，我們偶爾還可以看到他回到以前的跳投，但Carmelo Anthony的體能跟準度已經逐漸下滑，他跟傷勢相處，一度傳出他可能來台灣打球，但最後，38歲的Carmelo Anthony，選擇退役，結束他一代傳奇射手的生涯。