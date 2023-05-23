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台美貿易倡議將簽署首批協定　蔡英文：經貿關係的新里程碑

▲總統蔡英文接見「2023年羅省中華會館回國訪問團」，致詞時提及「台美21世紀貿易倡議」即將簽署首批協定內容，讓台美經貿關係邁向新的里程碑。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文接見「2023年羅省中華會館回國訪問團」，致詞時提及「台美21世紀貿易倡議」即將簽署首批協定內容，讓台美經貿關係邁向新的里程碑。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文今（23）日接見「2023年羅省中華會館回國訪問團」，感謝僑界好朋友一直在海外堅定支持台灣，為台灣開拓更寬廣的國際空間。並提及台美上周同步宣布「台美21世紀貿易倡議」首批協定內容，並將在未來幾周內完成簽署，這將是台灣與美國自1979年以來，最全面性的貿易協定，讓台美經貿關係邁向新的里程碑。

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蔡英文致詞時，首先歡迎僑界先進們回到台灣，很高興再次和大家見面。這次安排了很多豐富的參訪行程，希望訪團能好好感受台灣的山林之美，多元的族群文化，也更能了解文創產業蓬勃發展情形。

蔡英文提到，上個月自己到友邦貝里斯和瓜地馬拉進行訪問，期間過境美國，深刻感受到洛杉磯僑胞的熱情與團結。感謝僑界好朋友一直在海外堅定支持台灣，也為台灣開拓更寬廣的國際空間。

總統指出，羅省中華會館是歷史非常悠久的僑社，經常透過舉辦活動、倡議，凝聚僑界向心力，在美國洛杉磯是具有指標性意義的僑社。像是每年元旦與國慶都有舉辦升旗典禮與相關活動；多年來，也為海外僑胞爭取權益，積極倡導治安議題，更在「亞裔歧視」議題上，表達反對立場，獲得僑界及美國主流社會的重視與關注。

蔡英文說，在疫情期間，大家也集結僑界的力量，組成義工團隊，免費為當地民眾注射疫苗，展現台灣樂於貢獻國際社會的精神。感謝大家在海外，用具體、踏實的方式，為台灣奔走，推動國民外交。

蔡英文指出，目前台灣與美國在許多方面的合作，也有非常實質的進展。就在上周台灣和美國已經同步宣布「台美21世紀貿易倡議」首批協定內容，並將在未來幾周內完成簽署。這將是台灣與美國自1979年以來，最全面性的貿易協定，讓台美經貿關係邁向新的里程碑。

蔡英文表示，未來台灣和美國會繼續深化各個領域的夥伴關係，希望僑界先進們繼續和政府一起努力，支持台美關係深化，促進台灣在世界舞台上的能見度。

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