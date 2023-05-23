地球暖化影響呼吸道、心血管健康　營養師提6方法從「食」愛護地球

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食品製備過程 8因素使CO2排放增加全球暖化使得許多人受極端氣候所苦，「愛護地球」的概念也漸漸崛起，許多人會參與淨灘活動，或是使用環保餐具減少垃圾製造等來愛護地球，不過除了這些，其實民眾也可以從食品的選擇以及飲食方面來著手。
陳郁臻營養師提到，在食品的製備過程中，從原物料、加工製成，一直到販售端、消費端，都有不同的因素導致二氧化碳排放增加，共有8項因素，包含：
原物料
- 在農耕時使用肥料而產生的氧化亞氮
- 畜牧業牛隻與豬隻所排放的氣體
- 食材加工製備時所使用的設備燃料
- 機械設備使用時所消耗的電力
- 食品運輸過程所使用的交通工具燃料
- 販售場所使用的冰箱或冷氣燃料
- 烹調的過程所使用的燃料
- 包裝等廢棄物燃燒時產生的氣體
6方法改善 從食品挑選、烹調方法著手了解食品的製備過程以及導致二氧化碳排放增加的因素後，就可以從中著手改善。陳郁臻營養師提出以下6個改善方法，包括：
- 農耕時可使用銨態氮等肥料施肥
- 民眾可減少攝取畜肉，改攝取豆類製品
- 可多攝取原型食物避免加工，以減少機械燃料與電力消耗
- 多選擇當季與當地的食材，可減少運輸時冷凍或冷藏的使用
- 烹飪食物時，可使用快炒、蒸煮等簡易烹調方式
- 適量購買食材、食品，避免過度包裝食物
因此，民眾可以試著從食物選擇、烹飪方法等方面「減碳」，愛護地球也進而愛護自己的未來、健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57898
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