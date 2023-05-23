中市騎樓安學專案　議員批只管違章不管停車

我是廣告 請繼續往下閱讀
林祈烽說，都發局主導的騎樓安學專案，找了警察局、各區公所、環保局、台電公司、自來水和轄區瓦斯公司來討論，配合處理騎樓空間遭佔用的攤車、花盆和廢桌椅等路障，但對合法停放的機車，卻無法可管，這些在騎樓停好停滿的機車，特別是在路口轉角的騎樓空間，實在不便行人穿越通行。
林祈烽表示，民眾和家長常反映，學童上下學時，因轉角騎樓停滿機車，學童無法在騎樓內等候導護志工指揮交通，只好直接站到馬路旁，有些學童在過馬路後，也因無法穿越機車進入騎樓行走，迫不得已沿著路邊走，邊走邊找空間走回騎樓內，在上下學車多時間容易造成危險，有些導護志工擔憂學生安全，在學生上下學前，就會先到騎樓內移動機車騰挪空間方便學童通行。
議員要求市府要想辧法解決這個問題，騎樓安學專案也要找交通局一起來配合討論，特別是路口有劃設斑馬線的區域，要維護機車騎士的停車權益，也要兼顧學童和行人的通行安全。
副市長黃國榮表示，這是他的責任，要解決這個問題，就是騎樓要預留行人通行空間，他在本週內就會邀集都發局、交通局、警察局等單位討論，如何周延這事情。
都發局長李正偉說，前市長胡志強任內公告騎樓寬3米以上，只要留一定的通行空間就可以停放機車，不過公告中並沒有規範停放區域，沒有預留穿越通行的空間；未來會請交通局針對特定路段和區域的騎樓，把淨空區域留出來，如果機車停在淨空區域內妨害行人通行，警察機關就可以依法開單取締。