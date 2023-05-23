修杰楷評賈靜雯歌聲「五官有一官舒服就好」 收老婆辣照想重追她
修杰楷今（23）日擔任育兒友善推廣大使，分享挑選幼兒園的經驗。老婆賈靜雯參加選秀節目《乘風2023》（《乘風破浪的姐姐》第4季），修杰楷照顧2個女兒一打二已經1個月，他表示和太太1周只通話5分鐘，讓她好好專心比賽，至於賈靜雯歌聲被批評「眼睛享福，耳朵受難」，修杰楷高EQ說：「五官有一官舒服就好，總不能全部都要滿足。」
記者羅凌筠/台北報導
修杰楷透露老婆專注在比賽上，1個禮拜通話不超過5分鐘，被問到會不會時間太少？他說：「是有點少，但希望她專注，這不是她擅長的東西，她也非常努力再練習，總是希望她可以做好。」至於老婆的歌聲，修杰楷百分百捧場：「很好聽啊！」而為了比賽，賈靜雯身材訓練得更加凹凸有致，私下也會分享養眼自拍給修杰楷看，修杰楷看了直呼想重新追求老婆，嘴甜回應：「我可以重新認識妳嗎？」
談到挑選幼兒園的經驗，修杰楷表示自己不喜歡填鴨式教育，挑選學校注重具想像性、開創性的手作課程，女兒的雙語幼兒園1年學費上看72萬元，也被稱為貴族學校，修杰楷坦言：「確實教育會花費比較高，賺錢都花在她們身上，小孩從小開始培養興趣很重要。」女兒的興趣包含鋼琴、英文、網球、直排輪、跳舞、畫畫等等。
修杰楷也提到咘咘很喜歡學校，沒有適應離家的問題，反而波妞進學校前2周都在哭，「她哭了好一陣子，但都是哭著進去、笑著出來。」修杰楷還爆料：「波妞確實有幾個男生朋友，她會說她喜歡別人，我覺得非常好笑可愛。」被問到女兒幾歲可以帶男友回家？他開明的說高中之後可以。