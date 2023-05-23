破台單次巡迴紀錄！《貓》驚喜加演8場 5月24日門票開賣
經典音樂劇《貓》即將第7度蒞臨台灣，北中南21場演出已於3月17日開賣。今年正好是該劇在台巡演20周年，為了讓更多劇迷感受經典魅力，主辦單位與國外方製作團隊真正好集團、GWB娛樂及S&CO爭取後，確定國家戲劇院再加演8場，從7月中旬橫跨8月，連演三周，將於5月24日中午12點於寬宏售票系統正式開賣。此外，該劇還將巡演至高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院、台中中山堂以及桃園展演中心展演廳，全台巡演40場，再破《貓》劇台灣單次巡迴紀錄。
記者吳雨婕/綜合報導
2023年音樂劇《貓》即將以全劇場式至北中南場館巡演，對於資深劇迷而言，搶購前排座位是必然的選擇，不僅可以近距離觀賞貓咪們穿梭於觀眾席之間，更能清晰看到舞台上每隻貓們的細微神情，甚至可能聽到近為逼真如貓咪發出呼嚕聲與哈氣聲。令人驚嘆的舞台設計讓每個角色更加立體，使得觀眾有身歷其境的感覺，親近為貓咪們打造的五星級遊樂場。《貓》與其他音樂劇不同之處在於幾乎沒有台詞，甚至沒有完整的劇情，以各自獨立的片段，透過演員表情及肢體動作，細緻描繪出每隻貓的鮮明特色與內心情感。
音樂劇《貓》為四大百老匯音樂劇之首，在台累積場次超過150場，觀賞人數更是逾20萬人；全球巡演超過30個國家，被翻譯超過15種語言，8千1百萬人次觀賞過，譽稱史上最偉大的音樂劇之一。
台北加演場次：
2023／8／07（一）休演
2023／8／08（二）19：30
2023／8／09（三） 19：30
2023／8／10（四）19：30
2023／8／11（五）19：30
2023／8／12（六）14：30＆19：30
2023／8／13（日）13：00＆18：00
票價：800／1800／2800／3800／4800／5800