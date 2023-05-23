《玩命關頭X》蓋兒加朵怎麼復活的？導演吐關鍵：劇情絕對會解釋
美國動作爽片《玩命關頭X》（Fast & Furious）自從上映後，立刻掀起影迷廣大迴響，特別是巨石強森與蓋兒加朵的回歸，不過，明明在第六集領便當的吉賽兒（蓋兒加朵飾演）為何會死而復生？導演路易斯賴托瑞（Louis Leterrier）也為此作出解釋。
記者詹鎰睿/綜合報導
據悉，由蓋兒加朵飾演的吉賽兒，於《玩命關頭4》正式登場，後來在《玩命關頭6》中為了救愛人韓哥（姜成鎬飾演）而摔落飛機身亡，直到2023年確定回歸，並在《玩命關頭X》片尾彩蛋登場，至於要怎麼解釋這段「詐死」的劇情，飽受外界質疑。
對此，導演路易斯賴托瑞接受《Yahoo》訪問解釋，原來前任導演林詣彬當初執導《玩命關頭6》時有替吉賽兒墜機的橋段，拍攝許多不同的畫面，因此擁有足夠的素材可以「重新解釋」，就像這次《玩命關頭X》的開場一樣，大量回收《玩命關頭5》的鏡頭，拚湊出新的劇情，賴托瑞也掛保證，絕對會解釋吉賽兒消失這10年究竟發生了什麼事。
事實上，早在2022年年底，外界早就傳出蓋兒加朵將回歸玩命系列的消息，但這說法一直都沒獲得官方證實，直到近日隨著《玩命關頭X》上映後，才確定蓋兒加朵的回歸，而她本人也在社群平台上PO出劇照，開心宣布此消息。