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超商浩克大鬧襲警！徐乃麟自嘲「情緒管理很重要」：多跟我學學

▲徐乃麟（右）談到超商浩克事件，自嘲「多跟我學學情緒管理」。（圖／華視提供）
▲徐乃麟（右）談到超商浩克事件，自嘲「多跟我學學情緒管理」。（圖／華視提供）

記者郭佩蓉/台北報導

由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃和巫苡萱主持的華視經典綜藝節目《天才衝衝衝》今（23）日舉行開棚記者會，其中主持人徐乃麟過去曾因情緒控管「輸不起」事件鬧上媒體版面，被問到近日「超商浩克」大鬧襲警一事，他也自嘲：「這年頭情緒管理很重要，要注意，要跟我多學學，像我現在管理得多好！」還不忘說自己現在脾氣很好。

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▲籃籃（左起）、徐凱希、曾國城、徐乃麟、張文綺、巫苡萱今（23）日現身《天才衝衝衝》開棚記者會。（圖／華視提供）
▲籃籃（左起）、徐凱希、曾國城、徐乃麟、張文綺、巫苡萱今（23）日現身《天才衝衝衝》開棚記者會。（圖／華視提供）
徐乃麟認為情緒管理很重要，也因為現在人生活壓力都很大，尤其薪水都沒漲，無論是經濟、家庭還是生活的壓力都很大。聊到脾氣好壞，他認為自己脾氣原本就很好：「就是有時候被人家搞的就不好，不會平白無故的生氣，人生誰沒有喜怒哀樂、七情六慾？這很司空見慣啦，只是我覺得人要有同理心。」更談到先前曾經提告網路酸民一事：「就像很多酸民就很多聲音啊，我當時就告他們啊，到法院去。」後來在檢察官說服之下，他也想說算了：「不要跟他們計較，道歉就算了，人難免在生活上有不平衡的地方，可能就會在文字表達上比較激進。」

▲曾國城（左）與徐乃麟（右）兩人攜手主持多年，今（23）日現身《天才衝衝衝》開棚記者會受訪。（圖／華視提供）
▲曾國城（左）與徐乃麟（右）兩人攜手主持多年，今（23）日現身《天才衝衝衝》開棚記者會受訪。（圖／華視提供）
此外，曾國城今日現身記者會時，右手受傷包著束帶，他表示自己側邊韌帶拉傷，「謝謝關心，手這陣子不要動就會好，不要不適當的用就好，都靠另外一隻手，很辛苦，拉拉鍊都不好拉」，最後聊到報稅一事，曾國城先前透露自己今年要繳稅500萬，讓徐乃麟大吃一驚，表示自己稅繳不到50萬：「是合法節稅，不是逃稅，我們這個每一場錄影都有紀錄，清清白白，都查得到，跑不掉的」。

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