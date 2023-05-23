4月零售、餐飲業營收創同期新高！批發業續冷呈「連六黑」

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在零售業方面，4月營業額為3697億元，年增7.5%，為連續20個月正成長，同時也是歷年同月新高。統計處說明，清明連假效應與母親節檔期挹注，實體店購物人潮明顯回升，使得百貨公司、布疋及服飾品零售業、其他綜合商品零售業、便利商店及家用器具及用品零售業分別年增27.2%、29.4%、46.4%、7.1%及11.1%。綜計1至4月營業額為1兆4777億元，創歷年同期新高，年增6.0%。
在餐飲業方面，營業額達815億元，也為歷年同月新高，年增31.4%，連續12個月正成長。其中餐館業及飲料店業也因清明節連假及各地活動重啟，帶動外出用餐及出遊消費動能增加， 再者，去年同月受疫情升溫影響，基期較低，使營業額分別年增34.0%及11.2%。外燴及團膳承包業受惠航班旅運人次回升，帶動空廚餐點需求增加，年增45.5%。綜計1至4月營業額為3368億元，創歷年同期新高，年增20.5%。
儘管零售業及餐飲業年增率皆為正成長，但零售業中，有部分項目如便利商店、非店面零售業等行業別呈現月減，餐飲業的飲料店業月減幅度甚至來到-5.2，外燴則呈持平，統計處副處長黃偉傑說明，各行業別特性不同，在4月天數比3月少一天，以及連假效應因素影響下，有些行業別的特性會因連假效應帶來優勢，有些則會因天數少一天帶來負面影響，在各細項拉扯的狀況下，零售業月變動大致持平。而餐飲業中的飲料店業別則會受天數多寡影響，無連假效應加持，故才會有月減幅度上升的狀況。
統計處預估，批發業因工作天數恢復正常，5月營業額可望較4月成長，但因全球經貿成長動能低緩，產業鏈持續調節庫存，制約外銷成長動能， 預估營業額年增率續呈負成長；零售業及餐飲業因逢母親節與謝師宴的採買、送禮、聚餐旺季，加上上年同月因國內疫情攀升，影響內需消費力道，基期偏低，預期營業額可望延續成長態勢。
統計處預測5月批發業營業額為8966億至9292億元，年增率會在-17.4%至14.4%之間；零售業營業額估為3698億至3795億元，年增率14.6%至17.6%；5月餐飲業營業額則預測大約會在856億至874億元之間，年增率約為48.7%到51.7%。