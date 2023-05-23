侯友宜擬5月底拜會立院國民黨團 謝衣鳳：非挺侯晚宴、形式未定
新北市長侯友宜日前獲國民黨徵召參選2024總統，但也引發鴻海創辦人郭台銘支持者不滿。隨侯友宜得到徵召，外傳有挺侯藍委擬規劃5月31日聚會，並邀請侯到場參加，盼化解挺郭立委、中常委不滿，促進藍營大團結。對此，國民黨立法院黨團書記長謝衣鳳則澄清，該聚會不是挺侯晚宴或宴會，最多也只是便當會。他強調，只確定會在立法院會期前來黨團拜訪，但時間與形式還沒確定。
記者翁子竣／台北報導
謝衣鳳表示，過去侯友宜在總統徵召過程中，因不想激化國民黨團成員對立，所以一直沒到立院拜會黨團所有委員，但現在已正式獲得提名，所以特別希望拜訪黨團，和所有黨籍委員交換意見，共同協商如何一起贏得2024總統及立委大選。
謝衣鳳強調，不是所謂挺侯晚宴或宴會，而是一個溝通會議，「形式最多也只是便當會」，但什麼樣的形式與時間還沒確定，只確定在會期前來黨團拜訪。他呼籲盼外界不要誤解為所謂挺侯餐會。
謝衣鳳補充說明，現在將近會期尾聲，每個會期所有黨團成員與立委，都會共同聚餐，他是這會期書記長，也要慰勞所有黨團成員在這會期的辛苦，因此會舉辦感恩晚宴，但目前也沒規劃請侯友宜參加，這不是所謂挺侯晚宴，而是黨團成員聚餐。