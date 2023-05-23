薔薔遠赴埃及拍攝出事！「同團錄影師被警察帶走」驚險過程曝光
女星薔薔（林嘉凌）擁有火辣身材、精緻五官，再加上直率嗆辣、自然不做作的個性，深受網友喜愛。她在今年生日（5/17）之時，與攝影團隊首次遠赴埃及，展開人生迄今為止最震撼的時尚大片拍攝之行，不過也因為薔薔強大的氣場和獨特的妝容服裝，除了走到哪都成爲焦點，甚至經常引起當地警察的注意而遭到盤查攝影器材，更發生同團錄影師直接遭警察帶走的驚險過程。
記者郭佩蓉/綜合報導
平時總不吝展現性感身材的薔薔，到穆罕默德阿里清真寺也入境隨俗尊重當地文化，以台灣在地設計師馬毅所設計的黑袍頭巾造型入鏡，有別於平時給人的形象，以充滿宗教色彩的神祕氣質，打造出一個完美的視覺故事。而此行特別請到LinLi Boutique的林莉老師量身打造最新的高訂禮服「埃及女神」，讓薔薔人如其名，襯著背後的金字塔，彷彿埃及神話的女神現世。
此外，薔薔此趟拍攝並沒有帶化妝師陪同，每一次拍攝前都提早4小時起床獨立完成自己所有妝容，薔薔自信表示：「認識我的人都知道我對於美的要求是沒有極限的，我的化妝品甚至比一般化妝師還要多！」高標準的她，為了在鏡頭前展現完美角度，每天也不辭辛勞找地陪安排前往當地健身房，堅持健身魔鬼訓練，將自己的體態保持在最佳狀態。
然而，也因為薔薔強大的氣場和獨特的妝容服裝，除了走到哪都成爲焦點，甚至經常引起當地警察的注意而遭到盤查攝影器材，更發生同團錄影師直接遭警察帶走的驚險過程。最後為了確保能夠順利拍攝，薔薔不得不與攝影團隊分開行動，時而躲避警察的注目，時而與團隊會合，繼續創作出一幅幅驚人的時尚畫面。薔薔也透露她在死亡之城和垃圾城有遭遇很多驚心動魄的場面，也將會在她自己的YouTube陸續公開。更期許未來能夠深赴雪山和印度拍攝，甚至挑戰水中攝影，展現自己對於藝術的熱愛。