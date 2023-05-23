世紀懸案露曙光？英國女童失蹤16年　警察重啟搜查附近水庫引關注

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧馬德琳失蹤案，在2007年5月3日，馬德琳一家人從英國飛到葡萄牙玩，馬德琳父母與另外三對夫妻結伴出遊，4個家庭一起在普拉亞達盧斯 （Praia da Luz）度假村遊憩，共有9位成人與8個小孩。當天晚上大人們在餐廳吃飯，小孩們則留在小屋睡覺，而9位大人約好輪流回去屋內確認小孩子狀況，以為這樣就不會有問題。
不料輪到馬德琳的母親回小屋時，發現其它孩子還在睡覺，但是4歲的馬德琳卻不見了。夫婦倆於是報警求助，沒想到這一失蹤，16年過去仍然下落不明。
馬德琳失蹤案之所以受到高度關注，主要是因為葡萄牙當地警方，第一時間接到報案時並不重視，認為孩子可能只是自己跑出去玩，又或者是一同出遊的哪對大人犯案，因此沒有立即封鎖度假村現場，結果遭到英國民眾指責，因為失蹤的不是葡萄牙人，所以葡萄牙警察才消極處理，引發成兩國之間的爭端。
而或許是為了洗刷消極辦案的指控，葡萄牙警方後來宣稱犯案的就是馬德琳父母，認為他們從頭到尾都是自導自演，殺了自己小孩還對外宣稱失蹤。當時葡萄牙警方幾乎就要逮捕馬德琳父母，最後關頭才發現鬧出大烏龍，警方當作證據的血跡反應，不是來自於馬德琳而是來自於馬德琳的弟弟妹妹。
雖然馬德琳父母洗清嫌疑，但案情之後就再也沒有進展，馬德琳父母始終無法完全逃過外界的懷疑，且大家也批評他們照顧小孩的方式不妥當，這導致後來Netflix拍攝紀錄片時，馬德琳父母一開始不想配合，不願再成為關注焦點，而這樣的態度又再度引發爭議。
在案情陷入膠著後，卻意外由德國警方發現突破口。布魯克納在2022年因一起強姦謀殺案入獄，而他犯案的地點離馬德琳失蹤的度假村不遠，布魯克納很早就移居葡萄牙，馬德琳失蹤當年，他人也在當地。雖然布魯克納始終否認與馬德琳失蹤案有關，但仍被警方列為嫌疑人。
《BBC》引述一位英國警官的說法，認為德國警方非常有信心布魯克納就是馬德琳失蹤案的犯人，而且馬德琳已經遇害。不過德國警方為何這麼肯定，他們卻沒有把所有理由都對外公布，因此外界也只能靜心等待。重啟搜索的水庫，其實當年葡萄牙警方也曾搜索過，並沒有什麼發現。這次能否找出全案真相，仍需繼續觀察。