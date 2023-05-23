陳妍希「鑑別渣男」看錢最準！嚴防人財兩失：多找閨密、家人商量
陳妍希MyVideo陸劇《溫暖的，甜蜜的》講述年過30歲的女子面臨婚姻與人生課題考驗的故事。被問到如何鑑別渣男和在愛情中保持清醒，陳妍希建議，「牽涉到錢的事情要三思再三思，多多和閨密、家人商量，女孩子還是要懂得好好保護自己。」她也認為，女生最大的底氣就是要懂得愛自己、照顧自己，「我覺得經濟獨立很重要，這樣就算是一個人，妳還是可以好好的活下去。」
記者羅凌筠/綜合報導
談到婚姻感情觀，陳妍希接受採訪時表示：「我覺得女孩子不要為了結婚而結婚。」她認為，雖然女生在面對婚姻時，會面臨年齡、家裡長輩和社會上的壓力，「但是如果兩個人在一起的幸福指數還不如自己一個人，還不如先自己好好愛自己，把自己的生活過好。」
劇中，陳妍希飾演的室內設計師齊家宜，在經歷過婚禮結束閃電離婚的感情後，與崔紹涵飾演的小7歲男友方丘交往，但卻在見男方父母時被大肆嫌棄，批評她「離過婚、單親家庭、年紀大、太過獨立」，讓陳妍希當場氣到轉頭走人，沒想到小男友不但不挺她，還賭氣說：「妳要和我結婚的話，受一點委屈不行嗎？」最後雙方鬧得不歡而散，也成兩人分手的導火線。
陳妍希情路坎坷，和宋茜堅實的姐妹友誼卻格外精彩，兩個女孩子能夠一起買房，承諾對方要是找不到真愛，下半輩子就一起過日子。至於首次和宋茜搭檔演戲，陳妍希說，兩人以前一起錄過綜藝節目，是認識很久的朋友，「這次角色真的很適合我跟茜茜，茜茜私下個性直爽，是很討人喜歡的女生，而我們兩人個性很不一樣，就像劇中角色一樣，性格十分互補。」