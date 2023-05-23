朴敏英每週「一三五」被金主男神買斷！韓流明星：那我要二四六
韓劇《月水金火木土》由朴敏英、高庚杓、金宰永等人主演，劇中朴敏英的職業是一名契約嬌妻，幫助不想結婚卻需要婚姻的男人，男主角高庚杓飾演朴敏英的其中一名長期客戶，她每週的一、三、五都被這位神祕「長期顧客」買斷，新穎題材受到討論。
記者陳雅蘭/綜合報導
《月水金火木土》劇情講述婚姻契約大師崔尚恩（朴敏英 飾）是一位單身生活的小幫手，幫助那些不想結婚卻需要婚姻的男人，而她一整個禮拜的一、三、五由神祕的「長期顧客」鄭智鎬（高庚杓 飾）買斷，合約為期5年。兩人看起來雖然是老夫老妻，但其實公私分明，私下相敬如賓。另外，把崔尚恩當成初戀的韓流明星姜海鎮（金宰永 飾），也揚言要當她二、四、六的丈夫，這也讓崔尚恩的單身生活與職業有了重大的改變。
高庚杓與朴敏英、金宰永受訪宣傳《月水金火木土》，三人被問到選擇題，「幫我朋友剝蝦的愛人VS.幫我朋友拉上拉鍊的愛人」，朴敏英表示：「剝蝦應該沒問題。」金宰永說：「兩個應該都沒辦法。」沒想到高庚杓說：「什麼都無所謂。剝點蝦怎麼樣，拉上拉鍊怎麼樣？」由此可見他非常看重朋友，不怕另一半吃飛醋。《月水金火木土》平日晚間9點在衛視中文台播出。