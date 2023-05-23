3男粉熱烈示愛！周興哲扛低溫脫了 拜託「另一半」幫忙
周興哲（Eric）於5月19日、21日赴澳洲舉辦「Odyssey旅程巡迴演唱會」雪梨站和墨爾本站，在演唱會開始沒多久，歌迷興奮頻呼喚偶像脫衣，甚至還有3名男粉絲，狂向他示愛，周興哲則是寵粉脫掉西裝外套，頂著不到10度的低溫開唱，在演唱會上周興哲還嘴甜的喊台下為「另一半」。
記者吳雨婕/綜合報導
演唱會上有3名男粉絲，分別穿上「周」、「興」、「哲」T恤吸引他目光，讓周興哲龍開心不已，大方脫掉西裝外套，只著T恤開唱，墨爾本當晚不到攝氏10度，讓他笑說：「有一點冷～」在點歌環節周興哲主動加碼，在墨爾本站居然一連唱了10首點歌，除了久未演唱的〈明明〉、〈愛在身邊〉、〈終於了解自由〉、〈至少我還記得〉、〈一樣美麗〉、〈如果能幸福〉等，他還特別演唱了盧廣仲〈刻在我心底的名字〉和李榮浩的〈烏梅子醬〉。
周興哲分享私下當然也會點女歌手的歌，但不降KEY演唱，所以到副歌時音太高，往往就會遞麥請身旁女性朋友幫忙接唱，因此他甜問：「那今晚誰要幫我唱另一半呢？」這時全場粉絲不分男女，都異口同聲舉手答「有！」讓周興哲開心到不行，緊接著他演唱「妹神」張惠妹的〈連名帶姓〉，到副歌時全場接力周興哲一起大合唱。