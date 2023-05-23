中信銀行建構智能守護165防詐安全網　全面落實防詐

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為強化防詐機制，中信銀行提出「中信智能守護165防詐安全網」，包括與警政署簽訂合作意向書，「1」起預警串聯防詐騙，建置「金融詐騙偵測暨預警機制」及「ATM智能防詐車手交易通報系統」，在全臺中信銀行ATM廣告輪播防詐宣導、設立提醒機制、交易畫面顯示防詐騙警語等，一旦發現異常，系統將主動通報協助警方緝捕。此外，建構「6」大虛實整合防護網、「5」層AI智能監控管理機制，全面防堵詐騙。
「6」大虛實整合防護網串聯自動化通路與臨櫃防護，自動化通路加強控管登入、設定與交易流程，臨櫃通路要求行員高度警覺，積極關懷與提醒客戶交易風險，今（2023）年導入流程機器人（RPA）輔助行員察覺高度注意帳戶，運用大數據評估客戶可承受投資風險並建立內部警示分數，帳戶金流出現異常主動提示人員調查與管制，同時加強訓練同仁具備識別、防範及攔阻詐騙相關技能。「5」層AI智能監控管理機制則包含運用新興科技加強資安審查與風險評估、執行資安模擬與防禦演練、建構防火牆偵測與垃圾郵件過濾系統、定期執行弱點掃描及全面性資安滲透評估、留存交易軌跡與提升資安事件分析能力。
基於保障熟齡客戶帳戶使用安全，中信銀行協助熟齡人士從臨櫃交易、限定自動化交易功能及調降交易限額加強防詐，增加臨櫃業務往來印鑑樣式、意識清楚時預先辦理授權代理；另限定熟齡人士自動化交易服務，包括：自動化交易功能調整、調降每日現金提款限額、申請關閉網路和行動銀行非約定帳戶轉帳交易功能、降低信用卡額度、關閉信用卡預借現金等功能，避免過高額度遭盜刷。未來中信銀行將持續全力配合主管機關，打擊日益翻新的詐騙手法，守護客戶資產。