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中信銀行建構智能守護165防詐安全網　全面落實防詐

▲中信銀行攜手警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」。(圖/中信銀行)
▲中信銀行攜手警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」。(圖/中信銀行)

生活中心/綜合報導

中信銀行致力防詐，與內政部警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」，今（23）日舉行啟動儀式，內政部警政署署長黃明昭、中國信託金融控股公司總經理陳佳文共同宣誓建置「金融詐騙偵測暨預警機制」，中國信託銀行更進一步推出「中信智能守護165防詐安全網」，全面落實防詐。
 

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▲中信銀行攜手警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」。(圖/品牌提供)
▲中信銀行攜手警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」。(圖/中信銀行)
根據警政署統計，中信銀行阻詐成效為全臺金融業之首，近三年期間成功攔阻逾3,300件詐騙案、阻詐總金額近新臺幣13.2億元。警政署署長黃明昭指出，銀行業者是查緝詐騙案件過程中不可或缺的夥伴，特別感謝中國信託共同推動金融防詐工作，樹立公私協力最佳典範，期盼透過警民合作，有效遏止詐騙不法事件。陳佳文總經理則表示，金融機構投入金融安全領域十分重要，中國信託自2018年起積極與警政署聯手在全臺中信銀行ATM建置防詐措施，簽訂合作意向書可擴大合作面向，為守護民眾的財富安全盡心力。
 

▲中信銀行攜手警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」。(圖/品牌提供)
▲中信銀行攜手警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」。(圖/中信銀行)
為強化防詐機制，中信銀行提出「中信智能守護165防詐安全網」，包括與警政署簽訂合作意向書，「1」起預警串聯防詐騙，建置「金融詐騙偵測暨預警機制」及「ATM智能防詐車手交易通報系統」，在全臺中信銀行ATM廣告輪播防詐宣導、設立提醒機制、交易畫面顯示防詐騙警語等，一旦發現異常，系統將主動通報協助警方緝捕。此外，建構「6」大虛實整合防護網、「5」層AI智能監控管理機制，全面防堵詐騙。

「6」大虛實整合防護網串聯自動化通路與臨櫃防護，自動化通路加強控管登入、設定與交易流程，臨櫃通路要求行員高度警覺，積極關懷與提醒客戶交易風險，今（2023）年導入流程機器人（RPA）輔助行員察覺高度注意帳戶，運用大數據評估客戶可承受投資風險並建立內部警示分數，帳戶金流出現異常主動提示人員調查與管制，同時加強訓練同仁具備識別、防範及攔阻詐騙相關技能。「5」層AI智能監控管理機制則包含運用新興科技加強資安審查與風險評估、執行資安模擬與防禦演練、建構防火牆偵測與垃圾郵件過濾系統、定期執行弱點掃描及全面性資安滲透評估、留存交易軌跡與提升資安事件分析能力。
 

▲中信銀行攜手警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」。(圖/品牌提供)
▲中信銀行攜手警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」。(圖/中信銀行)
基於保障熟齡客戶帳戶使用安全，中信銀行協助熟齡人士從臨櫃交易、限定自動化交易功能及調降交易限額加強防詐，增加臨櫃業務往來印鑑樣式、意識清楚時預先辦理授權代理；另限定熟齡人士自動化交易服務，包括：自動化交易功能調整、調降每日現金提款限額、申請關閉網路和行動銀行非約定帳戶轉帳交易功能、降低信用卡額度、關閉信用卡預借現金等功能，避免過高額度遭盜刷。未來中信銀行將持續全力配合主管機關，打擊日益翻新的詐騙手法，守護客戶資產。
 

▲中信銀行攜手警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」。(圖/品牌提供)
▲中信銀行攜手警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」。(圖/中信銀行)

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