使用加熱菸「1動作」就會釋出高毒性物質！　國健署警告：攜帶入境違法並重罰

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加熱菸與傳統紙菸相同 對人體健康皆有害世界衛生組織（WHO）針對加熱菸已發表資料顯示，加熱菸為菸草產品，無助於吸菸者戒菸，使用時伴隨產生含有尼古丁和有毒化學物質的氣溶膠，會讓使用者吸入，與傳統紙菸相似，對人體健康都有危害，特別是兒童及青少年族群。
使用加熱器加熱 會釋出毒物質氣溶膠2019年發表於菸草控制期刊(Tobacco Control)的研究報告指出，加熱式菸品的使用溫度約在攝氏350°C以下，而其加熱器的塑膠材料部分，在加熱使用過程中，攝氏90°C左右就會釋出急毒性與高毒性物質「甲醛氰醇(formaldehyde cyanohydrin)」，這個物質即使在低濃度下，就具有高毒性；另外，加熱菸組合元件的使用方式，可能會導致使用的時間間隔縮短，因此，增加使用者對尼古丁和其他有害化學物質的攝入量。
戒菸才是王道 便利安全管道一次看國民健康署為鼓勵吸菸者戒菸，並減輕戒菸者的經濟負擔，自111年5月15日起，免收戒菸輔助用藥的部分負擔費用。政府提供專業又多元的戒菸服務，包括全國約3,500家的戒菸服務醫事機構，亦可利用免費戒菸諮詢專線0800-636363，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），由專業醫事人員協助解決戒菸的難題，重新找回健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57893
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