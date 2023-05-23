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使用加熱菸「1動作」就會釋出高毒性物質！　國健署警告：攜帶入境違法並重罰

使用加熱菸「1動作」就會釋出高毒性物質！　國健署警告：攜帶入境違法並重罰
使用加熱菸「1動作」就會釋出高毒性物質！　國健署警告：攜帶入境違法並重罰

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】隨著國境開放，湧現大量的出國人潮，而「加熱菸」也可能會是部分民眾的購物選項之一，國民健康署呼籲，菸害防制法自112年3月22日修正施行後，我國目前尚未有經衛生福利部健康風險評估審查核定通過之指定菸品(包括加熱式菸品)或其必要之組合元件，與電子煙一樣，皆為所禁止之產品，如旅客入境攜帶，不論數量多寡，依本法第26條規定，處新臺幣5萬元至5百萬元罰鍰，並銷毀或退運該菸品。

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加熱菸與傳統紙菸相同　對人體健康皆有害

世界衛生組織（WHO）針對加熱菸已發表資料顯示，加熱菸為菸草產品，無助於吸菸者戒菸，使用時伴隨產生含有尼古丁和有毒化學物質的氣溶膠，會讓使用者吸入，與傳統紙菸相似，對人體健康都有危害，特別是兒童及青少年族群。

使用加熱器加熱　會釋出毒物質氣溶膠

2019年發表於菸草控制期刊(Tobacco Control)的研究報告指出，加熱式菸品的使用溫度約在攝氏350°C以下，而其加熱器的塑膠材料部分，在加熱使用過程中，攝氏90°C左右就會釋出急毒性與高毒性物質「甲醛氰醇(formaldehyde cyanohydrin)」，這個物質即使在低濃度下，就具有高毒性；另外，加熱菸組合元件的使用方式，可能會導致使用的時間間隔縮短，因此，增加使用者對尼古丁和其他有害化學物質的攝入量。

戒菸才是王道　便利安全管道一次看

國民健康署為鼓勵吸菸者戒菸，並減輕戒菸者的經濟負擔，自111年5月15日起，免收戒菸輔助用藥的部分負擔費用。政府提供專業又多元的戒菸服務，包括全國約3,500家的戒菸服務醫事機構，亦可利用免費戒菸諮詢專線0800-636363，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），由專業醫事人員協助解決戒菸的難題，重新找回健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57893

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