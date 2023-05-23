古怪實驗！美富豪砸千萬「三代換血」 互換1公升血液求返老還春
美國45歲科技富豪強森（Bryan Johnson）為了永保青春，每年耗資200萬美金找專家團隊實施幫自己逆齡的「藍圖計畫」，包括嚴格的飲食規定與運動和睡眠時間。而最近強森將17歲兒子的1公升血液注入體內，然後把自己的1公升血液獻給70歲的父親，完成罕見的「三代換血」，不過換血從未獲得科學背書具有減緩老化的功效，更有專家認為這是非常危險的舉動。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《紐約郵報》報導，強森祖孫三人，上個月在一家私人診所內，完成了三代之間互換1公升血液的特殊手術。強森認為這讓他們爺兒倆更加凝聚在一起，並稱這是史上首次的「三代換血」紀錄，過去是否有過類似案例，目前還不確定。
這不是強森第一次接受輸血，為了實現逆齡回春，強森已經多次從擁有理想體重，生活方式健康且沒有疾病的捐血者、這些他口中所謂的「獻血男孩」那裡，接受輸血，並相信這樣可以讓自己回復青春。
科學家曾利用老鼠進行實驗，發現年紀較大的老鼠與較年輕的老鼠交換血液與器官後，對年邁老鼠的認知功能、新陳代謝和骨骼結構都有發生積極的效果。不過這項研究本身頗具爭議，且也沒有足夠證據顯示，人類換血能夠起到回春的作用。有專家指出，為了追求青春而換血相當魯莽且危險，可能引發嚴重的副作用。
不過，強森也有自己的專家團隊。強森將一手創辦的科技公司Braintree以8億美元的金額出售後，便將全身心投入到逆齡回春之中。他每年砸下200萬美金、約新台幣6155萬元，找來專家團隊制訂嚴格的計畫，不僅是飲食與運動和睡眠時間，還會服用各類藥物與營養品。強森定期檢查全身的所有指標，包括血壓、血脂、心跳、腦波等等，睡覺時也會連結上儀器，隨時紀錄他身體的各種狀態，藉此隨時調整各項生活細節，達到減緩老化的最終目的。
強森對於逆齡回春的癡迷，過去就已經多次被外媒報導，不過這次的「三代換血」，可以說是他將這場人體實驗的古怪程度，又抬高到了新的層次。