指數基期改編　4月工業生產呈「連11黑」、創4年來新低

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統計處指出，電子零組件業、積體電路業、面板、化學材料及肥料業、基本金屬業、電腦電子光學製品業、機械設備業、汽車及其零件業等業別接續呈負成長。
資訊電子產業方面，因消費性電子產品需求疲軟，供應鏈持續進行庫存調整，抑低相關零配件訂單動能，使得電子零組件業年減31.10%，電腦電子產品及光學製品業也年減14.01%，但伺服器、交換器等續呈增產，抵銷部分減幅。
在傳統產業中，因全球景氣疲弱，市場消費動能萎縮，廠商設備投資意願下滑，加上庫存去化持續，廠商採歲修或計畫性減產因應，導致化學材料及肥料業、基本金屬業分別年減19.37%及11.57%，機械設備業也年減24.72%。汽車及其零件業年減2.94%，主因歐美客戶庫存偏高，使得汽車用零件訂單縮減而減產，但受惠燃油小型轎車新款上市，拉升產量，抵銷部分減幅。
統計處表示，隨著高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續推展，有助於挹注我國製造業生產成長動能，不過，全球經濟仍受通膨及升息壓力影響，加上俄烏戰爭、美中科技爭端等不利因素續存，恐約制我國製造業成長力道，後續發展需密切關注，並審慎因應。預估5月製造業生產指數約為75.51至79.51，年減25.1%至年減21.1%。
統計處副處長黃偉傑指出，目前預測，庫存去化情形可望在第三季告一段落，待第三季指數衰退幅度收斂後，即能在第四季力拚正成長，復甦曲線應會是U型，不致於落至L型。
此外，為反應經濟發展及產業結構變遷，工業生產指數美5年會進行基期改編，此次指數修訂參考109年工廠校正及營運調查、110年上市櫃及營所稅資料，修訂後，109年製造業生產指數年增率為9.30%，較改編前的7.56%，上修1.74個百分點，110年也上修1.32個百分點，111年則由 0.93%下調至-1.79%，其中111年因下半年受消費性電子產品需求下滑，以及客戶消化庫存訂單減少影響，電子零組件業年增率下修5.61個百分點，此次更納編IC設計產品，以完備我國半導體產業生產鏈統計，該業權數提高，進一步壓低整體製造業的指數。
黃偉傑表示， IC設計是半導體產業鏈的最上游，主要市場為中國，然而，中國在去年10月啟動封控措施之後， 台灣製造業訂單也受到影響，故去年製造業負成長表現往前移，從本來的9月，往前移至6月。