新北議會綠營表決要求侯友宜專案報告　藍營退席雙方互控吵翻天

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鄭宇恩接著說到，依照新北市議會規則第23條，議事日程所訂議案未能按時開議或議而未畢者，出席議員可以提出動議，因此黨團要求變更議程，要議會「還兩天市長總質詢來」。
隨後民進黨團幹事長桌冠廷提出變更議程，表示總質詢前侯友宜面對民意永遠都不回答要不要選總統，現在正式接受國民黨徵召參選2024總統大選，但不請辭也不請假，反而盛傳新北市政府一級主管從副秘書長到副市長都會相繼請辭加入侯友宜的競選總部，代表新北市政各項業務都會出現重大變動，要侯交代清楚對於受影響的市政業務要如何維持？直言侯是「時間管理大師」，白天是新北市長，晚上變成總統候選人，看到前幾日假日侯都未出席市政行程，砲轟就是放下市政跑去跑總統行程，如何確保不荒廢市政行程。
新北市議員戴瑋姍補充說明指出，台北市長蔣萬安已經在台北市議會做過兩次的專案報告，侯友宜更該好好面對民意，否則現在先騙400萬人，難道打算未來真的當選的話要再騙2300萬人？新北市議員邱婷蔚也表示，侯友宜是新北市民一票一票選出來的，如今卻不敢進議會面對民意，如果連到議會做專案報告都不敢，有什麼資格選總統？
針對國民黨團書面質詢部分，市議會秘書長陳王正源表示，依照內政部函示，國民黨議員無法支領當日出席、交通、膳食費，但依照議事規則，口頭與書面質詢並無不妥。
國民黨新北市黨團書記長廖先翔則是回應，今日原本排定討論的包括房屋稅、氣候變遷自治條例，希望送進大會討論，卻看到民進黨擺爛，只提政治議題，不提市政，令人遺憾。
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