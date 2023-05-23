報導許藍方傳「裸身照」給人夫挨告　週刊記者不起訴

新北議會綠營表決要求侯友宜專案報告　藍營退席雙方互控吵翻天

▲新北議會秘書長陳王正源在議場說明議事規則，協調藍綠兩黨團協商確保議事進行。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.23）
▲新北議會秘書長陳王正源在議場說明議事規則，協調藍綠兩黨團協商確保議事進行。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.23）

記者吳嘉億／新北報導

新北市議會今（23）日召開三讀議案第一讀會，首日藍綠雙方黨團議員吵成一團，民進黨質疑國民黨提前總質詢時間，其中5月1日、15日兩天採書面質詢，但未實質開會、也無議員到場，要求針對獲得國民黨提名參選2024總統大選的新北市長侯友宜，應到議會針對市政問題做專案報告，並在議會結束前半小時發動表決變更議程，此時藍營議員紛紛離席，議長也在慌亂中宣布人數不足流會，引發綠營議員群起砲轟，強調表決當時已達法定出席人數，譴責「國民黨議員護航」、「新北市議會議事不公」、「侯友宜落跑」連三錯， 批評侯友宜連議會都落跑，還敢說到立院做國情報告？

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▲新北議會民進黨團議員發動變更議程要求侯友宜作專案報告投票，國民黨議員離席造成流會，民進黨團成員集體上前抗議。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.23）
▲新北議會民進黨團議員發動變更議程要求侯友宜作專案報告投票，國民黨議員離席造成流會，民進黨團成員集體上前抗議。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.23）
民進黨團總召鄭宇恩表示，內政部的函示公文清楚說明，依照地方立法機關組織準則第22條及25條規範，即使以書面報告形式，仍得以有出席簽到、開會事實為判斷標準。但5月1日、5月15日國民黨並無議員到場，也沒有敲槌通過，等同開議不成立。

鄭宇恩接著說到，依照新北市議會規則第23條，議事日程所訂議案未能按時開議或議而未畢者，出席議員可以提出動議，因此黨團要求變更議程，要議會「還兩天市長總質詢來」。

隨後民進黨團幹事長桌冠廷提出變更議程，表示總質詢前侯友宜面對民意永遠都不回答要不要選總統，現在正式接受國民黨徵召參選2024總統大選，但不請辭也不請假，反而盛傳新北市政府一級主管從副秘書長到副市長都會相繼請辭加入侯友宜的競選總部，代表新北市政各項業務都會出現重大變動，要侯交代清楚對於受影響的市政業務要如何維持？直言侯是「時間管理大師」，白天是新北市長，晚上變成總統候選人，看到前幾日假日侯都未出席市政行程，砲轟就是放下市政跑去跑總統行程，如何確保不荒廢市政行程。

新北市議員戴瑋姍補充說明指出，台北市長蔣萬安已經在台北市議會做過兩次的專案報告，侯友宜更該好好面對民意，否則現在先騙400萬人，難道打算未來真的當選的話要再騙2300萬人？新北市議員邱婷蔚也表示，侯友宜是新北市民一票一票選出來的，如今卻不敢進議會面對民意，如果連到議會做專案報告都不敢，有什麼資格選總統？

▲對於國民黨議員在表決變更議程讓侯友宜到議會做專案報告以退席讓投票無法進行散會，民進黨團砲轟侯友宜連議會都落跑，還要到立院做國情報告？（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.23）
▲對於國民黨議員在表決變更議程讓侯友宜到議會做專案報告以退席讓投票無法進行散會，民進黨團砲轟侯友宜連議會都落跑，還要到立院做國情報告？（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.23）
針對國民黨團書面質詢部分，市議會秘書長陳王正源表示，依照內政部函示，國民黨議員無法支領當日出席、交通、膳食費，但依照議事規則，口頭與書面質詢並無不妥。

國民黨新北市黨團書記長廖先翔則是回應，今日原本排定討論的包括房屋稅、氣候變遷自治條例，希望送進大會討論，卻看到民進黨擺爛，只提政治議題，不提市政，令人遺憾。

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