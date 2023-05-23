醒來頭歪落枕好痛！骨科醫揭「家中急救2招」：三到五次就有用
人的一生總會遇到幾次「急性頸椎關節周圍炎（Acute cervical fibrositis）」，具體的症狀是一覺醒來發現脖子動不了，肩膀又緊繃又疼痛，雖然正式名稱可能會讓人覺得很陌生，不過其實就是「落枕」。對此，台中光田醫院骨科的嚴可倫主治醫師便分享四種緩解方式，還有在家中急救的「2個招數」。
記者李惠婷/綜合報導
嚴可倫醫師指出，造成落枕的原因有很多，可能是因為睡姿不良、長時間不正確的坐姿或站姿，導致頸部肌肉長時間收縮，或是睡覺時在溫差大的環境下吹冷氣，使得頸部肌肉過冷，也可能是頸椎小面關節錯位或甚至感冒引起的發炎都有可能造成。在確定沒有骨頭結構上的問題後，我們通常會採取以下幾種做法：
一、給予消炎止痛藥或肌肉鬆弛劑來緩解症狀。
二、有發炎的話，先用冰敷減低發炎反應，之後再使用熱敷放鬆緊繃的肌肉組織。
三、用電療儀器降低疼痛感（建議由醫師與物理治療師協助）。
四、用伸展運動幫助復原。
嚴可倫醫師介紹兩個簡單的伸展運動，可以舒緩落枕疼痛，以右邊發作為例，動作記得慢、慢、慢：
1、頭慢慢轉向右邊，感到疼痛時停下來，「ㄍㄧㄥ一下」保持三到五秒，然後嘗試再往右多轉一點角度，再停三到五秒，最後慢慢回到正中原位。這個動作重複做三到五次。
2、頭轉向左側約四十五度處，用左手輕輕地往斜下壓（想像看向左前方的地板），當感到疼痛時停下約十秒，然後慢慢回到正中原位。同樣地，這個動作重複做三到五次。
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