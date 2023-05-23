馬國賢娶小16歲妻「為求2子努力做人」！自爆情變內幕：差點分手
剛登記結婚沒多久的藝人馬國賢近日在節目《辣個女生》大聊「老少配主題」，談到小16歲的韓國華僑老婆，他透露當初確定要結婚後，與老婆就卯起來趕工做人，老婆也順利懷孕，更笑說岳母是他的貴人，「她會去和老婆其他家人說，要結婚的不是你們，未來要養她一輩子也不是你們」，天心虧他超越小鐘：「終於銷售出去了！」馬國賢則笑說：「是心態問題！」此外，他也自爆當初差點和老婆鬧分手一事。
記者郭佩蓉/綜合報導
馬國賢最近剛登記，韓國華僑老婆小他16歲，在錄影當天，天心就虧他超越小鍾，終於銷售出去了，馬國賢笑說是心態問題，因為他不清楚小鍾是不是要結婚，但他自己一定要結婚生小孩，30多歲就開始有這想法，他表示40多歲開始超級慌張，其間也相過親，但被打槍，可能對方嫌他年紀大，而馬國賢現在造型白髮又留鬍子，感覺年長許多，天心就唸他不會染一下頭髮嗎？馬國賢很委屈說是為了配合新戲拍攝，但現在這造型老婆很不喜歡，因為有鬍渣，親親會不舒服。
馬國賢表示以前老婆愛聽他說老笑話，現在覺得無聊，因為都是老梗了，當初追求時他第一招就是先抓住老婆的胃，所以就帶她去吃口袋名單中的魷魚羹、滷肉飯、甜不辣，去吃道地的麻辣鍋，兩人所以會在一起的原因就是因為馬國賢幽默、懂吃，而老婆對台灣藝人不熟，藝人只認識鄧麗君，沒在看電視，當時被狗仔偷拍到一度鬧分手，每天要幫老婆洗腦，天心就說藝人交朋友很辛苦，普通朋友吃個飯就被寫成大肚男，難道就不會寫眼鏡男嗎？現在普通朋友都不想走在她旁邊，小煜也笑說跟助理跟他走在一起，被寫成豐腴妹，害她現在開始努力減肥。
馬國賢表示當確定要結婚後，就卯起來趕工，笑說當時岳母是貴人，她會去和老婆其他家人說，要結婚的不是你們，未來要養她一輩子也不是你們，馬國賢為了清除疑慮，就邀請他們到台北，為強調自己體力OK，錄完影很累還要安排宵夜場，每天帶他們去吃吃喝喝，小煜特別強調說給馬國賢聽：「你老婆跟我一樣歲數喔！」馬國賢笑說玩別人小孩跟自己生差很多，以前都幫朋友帶小孩，現在對有小孩是期待，不管男女還強調要生兩個，而他目前第一胎是男生，老婆還對他說：「你要不要去健身房辦會員，帶小孩很累！」而小煜贊成要生兩個，因為小孩一個人永遠只有爸媽，現在對小煜而言輕鬆許多，因為現在他們會互相玩，不必所有時間都黏著他。