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國立台灣大學、中原大學營養教育教師營養教育與傳播講師洪泰雄指出，咖啡對營養素吸收的影響取決於多個因素，例如營養素的種類、攝取量，以及咖啡的攝取量和時間等，因此確實需要注意不同的情況。
咖啡對鐵質及Ｂ群的影響
洪泰雄指出，咖啡對鐵質的吸收有一定的影響，因為咖啡中的咖啡因可能會抑制鐵質的吸收，但是這種影響是有限的，而且只有在大量攝入咖啡和鐵質時才會對鐵質吸收產生影響。
至於研究顯示，咖啡對維生素 C 和D 的吸收沒有明顯的影響。但咖啡可能會影響維生素B1（硫胺素）的吸收，但是這種影響是輕微的，而且只有在大量攝入咖啡和維生素 B1 時才會對吸收產生影響。
總體來說，如果你飲用咖啡時也攝取了其他主要營養素，並且飲用的咖啡量適度，通常不會對營養素吸收產生太大的影響。但如果喜歡喝咖啡又恐骨質疏鬆，則需要特別注意！
喝咖啡要加牛奶、豆漿補鈣嗎？
食藥署也曾於闢謠專區指出，過度攝取咖啡因(如咖啡、奶茶)，會增加鈣質的流失。世界衛生組織建議，乳品與含咖啡因飲品應避免一同飲用，牛奶中的鈣質會與咖啡所含草酸結合而排出體外，會降低鈣質吸收。
洪泰雄則建議，為了減少咖啡對骨骼的潛在影響，可以分開時間喝咖啡和牛奶或無糖豆漿，例如在早上喝咖啡，然後在午餐或晚餐時喝牛奶或無糖豆漿。
另外確保日常飲食中攝取足夠的鈣和維生素D。鈣和維生素D對於維持骨骼健康非常重要，可以通過食物或營養補充劑獲得。還有記得控制咖啡的攝入量，由於咖啡因是一種利尿劑，會促使鈣的排泄，一天不要喝超過 2 杯為限。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
1.資料來源:洪泰雄營養教育
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 喝咖啡又吃Ｂ群會影響吸收？專家提醒：食用時機和攝取量是關鍵