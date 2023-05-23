憶難忘麥森特展 21位不同世代大師創作展藝術不朽輝煌
跨越四個世紀的麥森作品，就像是人類文明的偉大遺跡，留給熱愛瓷器藝術的人們許多紀錄與懷想。2023「憶難忘麥森」特展5/23至5/28於高雄漢來飯店1樓Event Hall登場。此次展覽集結21位不同世代的彩繪和雕塑大師最新創作，更是20多年來首次有多件巨型作品同時展出，作品單價創歷年來最高紀錄，光是千萬的作品就有好幾件，展場數百件作品，總價值逾兩億元。
記者陳美嘉／高雄報導
展覽中最高價的作品是「路德維希國王」花瓶，售價高達1400萬；另一款高近100公分的巨型花瓶「夢幻凡爾賽」，特殊的造型及帶有神秘主義色彩的風格十分吸睛，還未展出已有買家收藏，售價高達1200萬。
睽違四年，國裕公司今年再度邀請到藝術家來台，麥森瓷繪大師安奈特‧吉娜 (Anett Gerner)於高雄特展現場現藝，並帶來年度新作「春暖花開」壁畫，與麥森之友歡聚，一圓台灣典藏家與大師有約的心願。安奈特‧吉娜屬麥森中生代頂尖畫家，是印度繪畫部門總監，在麥森瓷工坊扮演著承先啟後的角色，也是麥森現階段最閃耀之明星。
國裕公司在引進麥森作品20餘年的光陰裡，一路走來的情真意切，最後只能化為一句「憶難忘」作為總結。綜觀這20餘年，所有經過國裕精挑細選出來的精巧作品，皆來自不同世代的藝術家之手，記註了不同時代的種種美好。國裕公司以熱愛藝術的誠懇態度為台灣典藏家準備的瓷器天堂，是國裕公司具體實踐了將最美好的作品引進台灣的自我期許。