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《不熙娣》班底Pag反擊詩亞！「黑澀會」丫頭跑來力挺：委屈妳了

▲《小姐不熙娣》班底Pag反擊詩亞（左），結果意外釣出「黑澀會」丫頭詹子晴（右）留言力挺Pag：「委屈妳了！」（圖／IG）
▲《小姐不熙娣》班底Pag反擊詩亞（左），結果意外釣出「黑澀會」丫頭詹子晴（右）留言力挺Pag：「委屈妳了！」（圖／IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

藝人詩亞（舊名：斯亞、糖果）日前因不滿《小姐不熙娣》班底Pag在節目上說她有「藝人病」，一氣之下告上法院，而Pag今（23）日也發文反擊詩亞，底下也引來許多好友關心，其中與詩亞同樣《黑澀會》出身的詹子晴（ㄚ頭）竟然也跑來安慰Pag，也意外引發聯想。

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針對詩亞的提告，Pag澄清，她在節目上並沒有公開姓名，也無誇大事實，僅針對對方的「身分意識」感到不舒服，而上節目又剛好談到相關主題，單純把3年前的事拿出來分享而已，「在沒有公開她身分的情況下，我在節目分享我對這個報價的感受有什麼不妥？」

Pag也表示，因為詩亞的對號入座，「很遺憾的風向變成她很有禮貌，因為這個風向我也承受很多謾罵」，也對於詩亞公開對話截圖感到無奈，「這通電話是5/2她發我們對話紀錄的時候，她把價錢碼掉，我怕ig可以收回訊息，所以想存證的時候不小心按到的，這件不小心按到的0.5秒的撥號，竟然被炒作成5/19號要跟她私下解決？這個才是與事實不符。」

貼文曝光後，許多圈內好友，包含張琳、紀卜心、鄭方婷、朱琦郁、飛小橘以及詹子晴都來留言力挺，由於詹子晴與詩亞過去都是節目《我愛黑澀會》出身，兩人還組過二代「黑Girl」，也曾待在同間經紀公司，如今詹子晴卻跳出來力挺Pag，並留言「委屈妳了！加油！」勾起外界聯想。

▲詹子晴留言力挺Pag，而詩亞則是PO了一篇限動回應：「想怎麼說怎麼說，事實勝於雄辯。」（圖／Ｐag、詩亞IG）
▲詹子晴留言力挺Pag（左），而詩亞則是PO了一篇限動回應：「想怎麼說怎麼說，事實勝於雄辯。」（圖／Ｐag、詩亞IG）

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