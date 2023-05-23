攝護腺肥大？反覆結石？包皮過長？　「3大進階微創手術」再進化治男性難言之隱

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治療攝護腺問題 攝護腺雷射手術出血少、安全、恢復快柳營奇美醫院泌尿外科王脩仁醫師表示，攝護腺肥大甚至是攝護腺癌，在中老年男性都是很常見的健康問題，患者會有小便困難、頻尿、急尿或夜尿，嚴重者會因膀胱排尿受阻，造成尿滯留、膀胱變形、腎臟水腫，甚至腎衰竭需洗腎。初期攝護腺肥大可透過生活習慣調整及藥物來改善，但若成效不彰，則考慮經由手術來根治。
近年來「攝護腺雷射手術」因採雷射切割氣化同時加上止血方式，出血極少，安全性高，即使服用抗凝血劑者，也可安全施行手術，已成為傳統電刀刮除術以外的新選擇；術後患者可快速拔除尿管，減少疼痛感及血尿情形，快速回復日常生活。
微創「軟式輸尿管鏡」技術 解決結石問題根據研究，台灣平均每10人中就有1人有結石問題，男性又比女性高出2～3倍。在近十年發展出的微創「軟式輸尿管鏡」技術，是一種精密可彎折至270度的內視鏡，從尿道膀胱經輸尿管到腎臟，搭配高功率雷射及取石網，幾乎可無死角的巡視腎臟內每個角落。
另針對體外震波不易定位的結石也能擊碎，如果同時有好幾顆結石甚至是兩側腎臟結石，都可一併處理，目前主要處理高位輸尿管結石及2公分上下的腎臟結石。而相較於傳統的經皮腎造廔取石手術，其最大優勢在於無傷口、出血少、恢復快、疼痛感低，通常術後隔天即可出院。
使用「包皮槍」 改善包皮問題至於包皮是男性天生就有的生理構造，能保護脆弱的龜頭，但若有反覆發炎、嵌頓性包莖、或是性交及清潔困難，那就要考慮割包皮治療。傳統包皮手術需花費30分鐘以上時間，由於是採環狀切除法，因此較容易出血，且傷口需要一針一針的縫合（至少都超過12針以上），手術時間長也容易感覺疼痛，此外縫合處常常難以非常平整，稍微影響美觀，造成許多想要改善包皮問題的男性卻步。
「包皮槍」又名一次性包皮切割吻合器，是一種新型的手術器械，相較於傳統手術，包皮槍在切除多餘包皮的同時，將釘子釘入同時進行止血縫合，可以大大縮短手術時間，讓患者在手術台上的焦慮及折磨過程降低；同時，術後疼痛感較低、組織不易腫脹瘀青、復原較快、切口也更加美觀平整。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57891
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