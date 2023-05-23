名家論壇》黎榮章／蔡英文執政聲量表現有及格嗎？

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此外，蔡英文今年4月初過境美國、在加州會晤麥卡錫，也創造了一波高聲量，3月31日與4月6日分別獲得30508則與35622則聲量。而年初關於稅收超徵的爭議，蔡一席「暫不發放消費券或現金」發言，引起輿論反彈，也獲得31826則聲量。
觀察網路討論中，蔡英文的正面和負面聲量比例，可發現近半年蔡英文的正面聲量約在10%上下，負面聲量約在40%上下。不過，4月蔡的負聲量比例大幅下降到28%，當時正逢蔡英文率團出訪、創下會晤麥卡錫的重大突破，可見網友對她的外交拓展抱持較正面看法。
總體觀察，從去年11月地方選舉至今，蔡英文的正負聲量波動均不太大，長期是負面討論大於正面討論，唯今年4月出現較明顯變化，正負聲量稍微拉近，顯示蔡政府近來較受民眾肯定的就是外交作為，而這也和台灣民意基金會的民調結果相符，在該民調中，詢問民眾對於蔡政府「外交、國防、兩岸關係、經濟、司法改革、防疫」等6大面向的滿意度，其中滿意度最高的即是外交，高達62%。
而分析親綠營及親藍營臉書粉專過去半年提及蔡英文的文章，可發現親藍、親綠粉專近來聚焦攻防的議題，正與外交相關。例如綠營粉專論述蔡英文會麥卡錫，是「圍堵中國威權擴張」，聲量佔11%、稱蔡英文「讓台美關係更強大」聲量8%，或引述外媒說法稱這是「台灣國際形象高峰」，聲量8%；藍營粉專則批「蔡英文過境美國簡報遭取消，還自稱史上待遇最佳」（10%）、「馬英九在大陸說中華民國，蔡英文卻不敢在美國說」（8%）等。顯然，台灣要走親美路線，或者不親美，仍會是未來藍綠陣營爭執焦點，綠會死守這項僅剩的得分議題，藍則是盡量要攻下這個過去較弱的題目。
蔡英文執政已進入尾聲，漸漸不再有激起網友熱烈討論的能量，加上執政包袱使其負聲量長期大於正聲量，網路輿情已漸對她有定見，綜觀蔡英文執政下的各項議題，除了外交與國際關係外，其餘內政問題的聲量表現多是「負面大於正面」，這樣的成績單顯然會成為民進黨的軟肋，將直接影響民進黨2024總統參選人賴清德的選情，這會是國民黨的大好機會，也是民進黨的一大挑戰。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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