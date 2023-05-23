85歲李家同罹「攝護腺癌」 　熟男當心7大高風險因子

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翁偉哲說明，隨著社會高齡發展，攝護腺癌已悄悄成為全世界男性第2常見的癌症，在台灣是男性癌症發生率第5位、男性癌症死因第7位。相較於歐美國家，台灣攝護腺癌之發生率和死亡率都較低，發生率為美國的1/8、死亡率則為1/2，但整體來說，攝護腺癌發生率、死亡率持續上升是不爭的事實。慶幸的是，攝護腺癌是進展緩慢的癌症，但民眾也不能掉以輕心，有必要針對攝護腺癌的危險因子加以瞭解並減少發生的可能。
攝護腺迄今仍是個神祕的器官，目前所知，攝護腺於青春期時經睪固酮的刺激與隨著年齡增長會日益肥大，到50歲以後逐漸出現排尿困擾，如夜尿、頻尿等。攝護腺癌早期症狀與攝護腺肥大類似，常被病人忽略，所以往往到了末期癌症轉移才被發現，臨床上建議50歲以上男性最好每年定期抽血檢查攝護腺特異抗原(PSA)，若有任何異狀能盡早發現。
攝護腺癌10大高風險因子
１年齡攝護腺癌與年齡的關係非常密切，美國40歲以下男性發生機率很低，但45歲以上發生率大幅上升，65至74歲被診斷率最高，因為許多早、中期攝護腺癌症狀不明顯，常被忽視，建議中高齡者每年定期進行檢查攝護腺。
２家族史父母親任一方家族中如果有人曾罹患攝護腺癌，尤其是在65歲前發病的一等親，攝護腺癌發生率則會明顯增加。
３種族攝護腺癌發生於黑種人機率較高，儘管黃種人發生率相對比黑種人、白種人低，但近年研究顯示發生率有明顯上升趨勢，仍須多加留意。
４吸菸吸菸對於許多癌症的發生、進展都有明顯影響，在攝護腺癌同樣也是，雖然原因至今未明，但沒抽菸者或已戒菸者，無論轉移、癌死亡率等都比持續抽菸者明顯較低。
５運動習慣研究顯示年齡大於65歲長者，若每週積極運動達3小時以上，惡性攝護腺癌發生機率會明顯較低。
６食物大豆、黃豆等富含植物雌激素如大豆異黃酮，雌激素被認為可降低睪固酮、減少罹患攝護腺癌的風險，飲食習慣上，亞洲人較常食用豆類食物，故有此推論與較低攝護腺癌罹患率有關。常食用某些食物可能與攝護腺癌風險有關，如下表所示：
- 易增加罹患攝護腺癌風險的食物：紅肉、乳製品、油炸類
- 可降低罹患攝護腺癌風險的食物：十字花科蔬菜(如白花椰菜、綠花椰菜等)、番茄等
７其他因素
- 肥胖：儘管肥胖與攝護腺癌發生率存有爭論，但肥胖者發生率會稍高一些，而復發率、死亡率也與肥胖程度成正比。
- 環境因素：日常生活接觸塑膠、樹脂中含有雙酚A，對攝護腺幹細胞有明顯的雌激素作用，早年的接觸可能會提高攝護腺癌發生率。
- 曾患陰道滴蟲感染者：有較高的攝護腺癌發生率，而且在病理高惡性度的攝護腺癌中更明顯，建議安全性行為並使用保險套，以減少陰道滴蟲感染。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57888
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