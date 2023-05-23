最新9組LINE免費貼圖來了！「小水豚」限時下載：早安、晚安都有

85歲李家同罹「攝護腺癌」 　熟男當心7大高風險因子

85歲李家同罹「攝護腺癌」 　熟男當心7大高風險因子
85歲李家同罹「攝護腺癌」 　熟男當心7大高風險因子

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】85歲作家、清華大學榮譽講座教授李家同近期確診「攝護腺癌」，引起外界關注。高雄市立聯合醫院泌尿科主治醫師翁偉哲表示，攝護腺癌早期難有症狀，直接原因不明，一般推斷與年齡、家族史、吸菸等7大因素相關，建議50歲以上男性每年定期抽血檢查，及早發現及早治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李家同在臉書指出，日前他做了一次攝護腺切片檢查，醫生告知他的確有攝護腺癌，至於癌細胞是否已經擴散，要看以後的檢查才知道。自己目前沒有任何不舒服之處，任何的治療要根據未來的檢查結果而定。

翁偉哲說明，隨著社會高齡發展，攝護腺癌已悄悄成為全世界男性第2常見的癌症，在台灣是男性癌症發生率第5位、男性癌症死因第7位。相較於歐美國家，台灣攝護腺癌之發生率和死亡率都較低，發生率為美國的1/8、死亡率則為1/2，但整體來說，攝護腺癌發生率、死亡率持續上升是不爭的事實。慶幸的是，攝護腺癌是進展緩慢的癌症，但民眾也不能掉以輕心，有必要針對攝護腺癌的危險因子加以瞭解並減少發生的可能。

攝護腺迄今仍是個神祕的器官，目前所知，攝護腺於青春期時經睪固酮的刺激與隨著年齡增長會日益肥大，到50歲以後逐漸出現排尿困擾，如夜尿、頻尿等。攝護腺癌早期症狀與攝護腺肥大類似，常被病人忽略，所以往往到了末期癌症轉移才被發現，臨床上建議50歲以上男性最好每年定期抽血檢查攝護腺特異抗原(PSA)，若有任何異狀能盡早發現。

攝護腺癌10大高風險因子

１年齡

攝護腺癌與年齡的關係非常密切，美國40歲以下男性發生機率很低，但45歲以上發生率大幅上升，65至74歲被診斷率最高，因為許多早、中期攝護腺癌症狀不明顯，常被忽視，建議中高齡者每年定期進行檢查攝護腺。

２家族史

父母親任一方家族中如果有人曾罹患攝護腺癌，尤其是在65歲前發病的一等親，攝護腺癌發生率則會明顯增加。

３種族

攝護腺癌發生於黑種人機率較高，儘管黃種人發生率相對比黑種人、白種人低，但近年研究顯示發生率有明顯上升趨勢，仍須多加留意。

４吸菸

吸菸對於許多癌症的發生、進展都有明顯影響，在攝護腺癌同樣也是，雖然原因至今未明，但沒抽菸者或已戒菸者，無論轉移、癌死亡率等都比持續抽菸者明顯較低。

５運動習慣

研究顯示年齡大於65歲長者，若每週積極運動達3小時以上，惡性攝護腺癌發生機率會明顯較低。

６食物

大豆、黃豆等富含植物雌激素如大豆異黃酮，雌激素被認為可降低睪固酮、減少罹患攝護腺癌的風險，飲食習慣上，亞洲人較常食用豆類食物，故有此推論與較低攝護腺癌罹患率有關。常食用某些食物可能與攝護腺癌風險有關，如下表所示：

  • 易增加罹患攝護腺癌風險的食物：紅肉、乳製品、油炸類
  • 可降低罹患攝護腺癌風險的食物：十字花科蔬菜(如白花椰菜、綠花椰菜等)、番茄等

７其他因素

  • 肥胖：儘管肥胖與攝護腺癌發生率存有爭論，但肥胖者發生率會稍高一些，而復發率、死亡率也與肥胖程度成正比。
  • 環境因素：日常生活接觸塑膠、樹脂中含有雙酚A，對攝護腺幹細胞有明顯的雌激素作用，早年的接觸可能會提高攝護腺癌發生率。
  • 曾患陰道滴蟲感染者：有較高的攝護腺癌發生率，而且在病理高惡性度的攝護腺癌中更明顯，建議安全性行為並使用保險套，以減少陰道滴蟲感染。
至於許多民眾擔心，照X光的輻射劑量是否與攝護腺癌風險有關？翁偉哲表示，以目前研究顯示，放射線治療直腸癌後，罹患攝護腺癌機率並未升高。儘管攝護腺癌發生的許多機轉目前雖然還不清楚，但懂得趨吉避凶還是最重要的，如有任何疑問或症狀，建議盡早就醫諮詢與診斷，及早發現及早治療，才是疾病預防與維護健康的不二法門。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57888

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

攝護腺肥大？反覆結石？包皮過長？　「3大進階微創手術」再進化治男性難言之隱

喝咖啡又吃Ｂ群會影響吸收？專家提醒：食用時機和攝取量是關鍵

使用加熱菸「1動作」就會釋出高毒性物質！　國健署警告：攜帶入境違法並重罰

地球暖化影響呼吸道、心血管健康　營養師提6方法從「食」愛護地球

我是廣告 請繼續往下閱讀