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警棍回擊超商浩克遭懲處！基層同仁聲援　發起4天「治安消極日」

▲朱男坐在超商外不停咆哮，以致員警情緒失控，用警混揮擊12下，遭控執法過當。（圖／翻攝畫面）
▲朱男坐在超商外不停咆哮，以致員警情緒失控，用警混揮擊12下，遭控執法過當。（圖／翻攝畫面）

記者林莞茜／綜合報導

一名28歲朱姓健美教練，本（5）月20日在桃園市中壢區某超商突情緒失控瞬間成「浩克」，一怒之下竟砸毀店內物品、毆打2名員警，最後遭警方噴辣椒水、持警棍反擊，事後警方處置方式被質疑執法過當，王姓員警被記過2次與依傷害罪嫌函送偵辦，事件引發輿論，有基層警員無奈在網路上發文，要在6/1-6/4發動第一波的「治安消極日」以表達不滿、心寒。

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據了解，當時員警接獲報案，隨即抵達現場，但朱男因買不到想吃的舒肥雞肉口味而情緒失控，先徒手毆打2名在場員警，導致其中1名員警輕微腦震盪，另一人也滿臉是傷，接著員警趕緊噴辣椒水，並持警棍反擊，隨後朱男已無抵抗能力，倒臥超商外階梯時，員警依舊持警棍反擊，導致朱男頓時滿臉鮮血，整個過程也被民眾錄下PO上網，引發執法過當質疑。

事後，桃園市警局隨即召開會議，懲處持棍員警記過2次，中壢派出所長記過1次，中壢警分局長申誡2次，並追究相關責任。

事件持續發酵，中壢警分局一名基層員警，對上層處理態度感到心寒，便在臉書《靠北POLICE》發文指出，將於6月1日零時起至4日24時，發起第一波「治安消極日」，以「不查緝績效、不主動開單、不處理分局交辦事項」表達不滿。

該名基層警表示，這4天中該簽的表、民眾報案都會如往常一樣處理，請轄內民眾不必擔心權益受損，而他們的訴求很簡單「建起撤銷同事記過處分」。而無作為的串連，主要就是「兄弟有難分長官不挺」，雖然目前人數不多，但希望認同的同仁「自行於上述時段發起即可」。

▲中壢警分局基層員警，在臉書《靠北POLICE》發文要在6/1 00時至6/4 24時，發起第一波治安消極日。（圖／翻攝《靠北POLICE》）
▲中壢警分局基層員警，在臉書《靠北POLICE》發文要在6/1 00時至6/4 24時，發起第一波治安消極日。（圖／翻攝《靠北POLICE》）
發文中還提到，中壢市很團結的單位，幾乎沒上過靠北版，雖然不是該所同事，既然兄弟有難、長官不挺，那就不要怪我們態度消極不作為，而有意願的同仁也不用表明，只要「自行於上述時段發起即可」。

對此，中壢警分局今天回應，有關網傳召集外勤同仁消極作為之文章，中壢分局對於網路之各項言論均表示尊重，針對外界對於本分局的鼓勵或指責，分局均表達感謝及虛心接受，未來會更加精進相關執勤作為，分局所有幹部與同仁都是團結一心，不會因為任何單一事件而受到打擊，也並不會因此而士氣低落，每一位同仁都會持續為中壢的治安、交通及為民服務而努力，各級幹部也會時時刻刻關心每一個員警的身心狀態，並盡心盡力的照顧每一位員警。

中壢警分局今（23）日天回應，對於網路各項言論均表示尊重，未來會更加精進相關執勤作為，所有幹部與同仁都是團結一心，未來將持續為中壢治安、交通與為民服務而努力，對於犯罪預防、交通疏導、刑案偵處、打擊犯罪的決心，絕不會因為任何事情而受打擊。

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