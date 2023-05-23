警棍回擊超商浩克遭懲處！基層同仁聲援　發起4天「治安消極日」

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事後，桃園市警局隨即召開會議，懲處持棍員警記過2次，中壢派出所長記過1次，中壢警分局長申誡2次，並追究相關責任。
事件持續發酵，中壢警分局一名基層員警，對上層處理態度感到心寒，便在臉書《靠北POLICE》發文指出，將於6月1日零時起至4日24時，發起第一波「治安消極日」，以「不查緝績效、不主動開單、不處理分局交辦事項」表達不滿。
該名基層警表示，這4天中該簽的表、民眾報案都會如往常一樣處理，請轄內民眾不必擔心權益受損，而他們的訴求很簡單「建起撤銷同事記過處分」。而無作為的串連，主要就是「兄弟有難分長官不挺」，雖然目前人數不多，但希望認同的同仁「自行於上述時段發起即可」。
發文中還提到，中壢市很團結的單位，幾乎沒上過靠北版，雖然不是該所同事，既然兄弟有難、長官不挺，那就不要怪我們態度消極不作為，而有意願的同仁也不用表明，只要「自行於上述時段發起即可」。
對此，中壢警分局今天回應，有關網傳召集外勤同仁消極作為之文章，中壢分局對於網路之各項言論均表示尊重，針對外界對於本分局的鼓勵或指責，分局均表達感謝及虛心接受，未來會更加精進相關執勤作為，分局所有幹部與同仁都是團結一心，不會因為任何單一事件而受到打擊，也並不會因此而士氣低落，每一位同仁都會持續為中壢的治安、交通及為民服務而努力，各級幹部也會時時刻刻關心每一個員警的身心狀態，並盡心盡力的照顧每一位員警。
中壢警分局今（23）日天回應，對於網路各項言論均表示尊重，未來會更加精進相關執勤作為，所有幹部與同仁都是團結一心，未來將持續為中壢治安、交通與為民服務而努力，對於犯罪預防、交通疏導、刑案偵處、打擊犯罪的決心，絕不會因為任何事情而受打擊。