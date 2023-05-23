原客青少年三對三籃球賽復賽 藝人張瑀希前進校園宣傳

我是廣告 請繼續往下閱讀
為鼓勵原客青少年踴躍報名，主辦單位特邀藝人張瑀希擔任宣傳大使，一行人前進永貞國小展開宣傳，受到校長徐秀鳳以及師生熱烈歡迎。徐校長表示，永貞國小球隊人數約有40人，包含4名原住民籍與15名客家籍學生，極具族群多元性，彼此不僅能「以球會友」，也能文化交流，讓孩子了解族群文化差異，彼此互相尊重。
電視劇《女孩上場》張瑀希擔任宣傳大使。她表示，從小時候一路打球到大學，雖然學生時期打球非常的辛苦，但也很高興能有這份美好回憶。因為別人不會跟你有相同經歷，跟你的隊友一起在場上拼博，透過團結合作後，才能獲得屬於自己的成績。
前進校園宣傳活動，採取趣味競賽方式。由校隊球員分組競賽，瑀希也加入分組，下場參與趣味競賽。她與球員透過團隊合作，順利完成系列遊戲，大家玩得很盡興。活動結束後，徐校長鼓勵學生踴躍報名參賽，多多以球會友。除了免收報名費，報名參加並至現場報到者，每隊還可獲得「紀念籃球」2 顆及紀念衣。此外，還有高達83萬8千元獎金等待高手來拿。
報名資訊詳見活動官網，(https://www.focusline.com.tw/2023ykcup/General)，參賽隊伍每隊球員至少3人、上限5人，每人限報1隊，可跨校自由組隊參賽，亦可跨縣市報名。隊伍中需至少有1名原住民及1名客家選手，族群身分以自我認定為原則！地方預、複賽各組前4名均可獲頒獎金，而預、複賽各組冠亞軍隊伍將直接晉級，參加全國總決賽。另外，組建啦啦隊之隊伍，就有機會獲得精美獎品。