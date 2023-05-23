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原客青少年三對三籃球賽復賽 藝人張瑀希前進校園宣傳

▲原客青少年三對三籃球賽6月回歸，特邀藝人張瑀希擔任宣傳大使 ，今前進永貞國小展開宣傳，以球會友。（圖／客委會提供）
▲原客青少年三對三籃球賽6月回歸，特邀藝人張瑀希擔任宣傳大使 ，今前進永貞國小展開宣傳，以球會友。（圖／客委會提供）

記者金武鳯/綜合報導

客家委員會舉辦的「原客青少年三對三籃球賽」，因受疫情影響而停辦。在家長與學子翹首期盼下，今年夏天終將熱血回歸，即日起受理報名至6月21日。為鼓勵原客青少年踴躍報名，今日由電視劇《女孩上場》張瑀希擔任宣傳大使，前進苗栗頭份市永貞國小，透過小型趣味籃球競賽方式，以球會友，也帶動學生們參與運動賽事熱情。

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客委會於109年開辦「原客青少年三對三籃球賽」，獲得廣大迴響。豈料翌年就受到新冠疫情影響而停辦。今年疫情趨緩，在眾多學生家長引頸期盼下，客委會決定今年夏季復辦賽事，並已開始受理報名，至6月21日止(以各場次截止日為準)。值得一提的是，今年賽事總獎金高達83萬8千元，客委會呼籲校園高手組隊參賽。

▲原客青少年三對三籃球賽6月復賽，藝人張瑀希擔任宣傳大使， 今前進校園宣傳並與小朋友競技。（圖／客委會提供）
▲原客青少年三對三籃球賽6月復賽，藝人張瑀希擔任宣傳大使， 今前進校園宣傳並與小朋友競技。（圖／客委會提供）
為鼓勵原客青少年踴躍報名，主辦單位特邀藝人張瑀希擔任宣傳大使，一行人前進永貞國小展開宣傳，受到校長徐秀鳳以及師生熱烈歡迎。徐校長表示，永貞國小球隊人數約有40人，包含4名原住民籍與15名客家籍學生，極具族群多元性，彼此不僅能「以球會友」，也能文化交流，讓孩子了解族群文化差異，彼此互相尊重。

電視劇《女孩上場》張瑀希擔任宣傳大使。她表示，從小時候一路打球到大學，雖然學生時期打球非常的辛苦，但也很高興能有這份美好回憶。因為別人不會跟你有相同經歷，跟你的隊友一起在場上拼博，透過團結合作後，才能獲得屬於自己的成績。

▲原客青少年三對三籃球賽今夏回歸復賽，主辦單位今前進校園舉辦趣味競賽宣傳，頒獎表揚優勝。（圖／客委會提供）
▲原客青少年三對三籃球賽今夏回歸復賽，主辦單位今前進校園舉辦趣味競賽宣傳，頒獎表揚優勝。（圖／客委會提供）
前進校園宣傳活動，採取趣味競賽方式。由校隊球員分組競賽，瑀希也加入分組，下場參與趣味競賽。她與球員透過團隊合作，順利完成系列遊戲，大家玩得很盡興。活動結束後，徐校長鼓勵學生踴躍報名參賽，多多以球會友。除了免收報名費，報名參加並至現場報到者，每隊還可獲得「紀念籃球」2 顆及紀念衣。此外，還有高達83萬8千元獎金等待高手來拿。

報名資訊詳見活動官網，(https://www.focusline.com.tw/2023ykcup/General)，參賽隊伍每隊球員至少3人、上限5人，每人限報1隊，可跨校自由組隊參賽，亦可跨縣市報名。隊伍中需至少有1名原住民及1名客家選手，族群身分以自我認定為原則！地方預、複賽各組前4名均可獲頒獎金，而預、複賽各組冠亞軍隊伍將直接晉級，參加全國總決賽。另外，組建啦啦隊之隊伍，就有機會獲得精美獎品。

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