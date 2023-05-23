泰國前進黨有望組閣　皮塔盼與台加強經濟、教育合作

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主打改革理念的新興政黨前進黨（Move Forward）在這次大選囊括152個席次，成為最大黨，席次第二多的為泰黨則拿下141席。
前進黨和為泰黨以及其他小黨包括民族黨（Prachachat）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、泰自由黨（Thai Liberal）、公平黨（Fair Party）、新社會力量黨（Plung Sungkom Mai）以及為泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）結盟，組成聯合政府。
8個黨加起來的席次共313席，已超過眾議員500席次的一半，皮塔選後表示聯盟已經可以組閣，而他將代表執政聯盟擔任總理。
8黨聯盟昨天公布了23點組閣備忘錄，其中部分政見參考了台灣經驗。皮塔今天接受中央社訪問時表示，經濟合作、教育還有環境議題，是前進黨希望和台灣加強合作的最主要三大議題。
皮塔說，有些前進黨的政見取經於台灣的經驗，例如已經在台灣實施了40、50年的統一發票，還有前進黨力推的婚姻平權政策，以及透明的政府治理也就是開放政府，前進黨希望利用數位平台確保泰國人可以獲得政府的資訊，「這是幾個未來有可能建立夥伴關係的領域，政府對政府，國會對國會，人民對人民」。
皮塔也透露他在去年亞太經濟合作會議（APEC）在曼谷舉行的期間有機會和台積電創辦人張忠謀會面，兩人聊到價值鏈還有晶片製造的議題，以及關於可能合作的方向，例如經濟和教育體制。
他說，「我和張忠謀都念美國麻省理工學院，我們談了雙方的科技，這些都和未來可能的夥伴關係有直接或間接的關聯」。
被記者問到若當選總理，將如何在美中之間找尋平衡，皮塔表示，泰國將遵循以規則為主的外交，目標必須是亞洲和全球的穩定，或許美中之間有紛爭，能夠在戰略上處理好這些競爭，對所有國家包括泰國以及東南亞國家協會（ASEAN）都有益處。
皮塔認為，現在應該是中等強國，例如泰國站上世界舞台、形塑新世界秩序的時機了，一個兩極化且分黨派的世界對所有人都沒有好處。
泰國選舉委員會預計6月底、7月初公布確認的500席眾議員名單，7月中左右參眾兩院的議員分別選出議長，接著約在7月底到8月初間由眾議院議長召集參眾兩院750名議員就各政黨推出的總理人選表決，獲得過半席次支持的人成為新總理，新內閣於8月成形。
也就是說313席仍不足以讓皮塔順利成為總理，因為總理候選人必須有參眾兩院750席過半數、也就是376席支持，但參議院250席幾乎為親軍方勢力，且多數並未表態，皮塔能不能順利成為總理並組閣，仍有變數。（編輯：周永捷）1120523