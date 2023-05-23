邊境城鎮貝爾哥羅德遇襲 俄羅斯國防部：已將襲擊者擊退回烏克蘭
俄羅斯邊境城市貝爾哥羅德州（Belgorod）昨日遭武裝團體攻擊，當地州長表示已將9座村莊的居民撤離，而俄羅斯國防部發言人伊戈爾中將（Igor Konashenkov）表示，已將襲擊團體趕回烏克蘭境內，並稱俄軍擊毀了四輛裝甲車以及擊斃70多位武裝份子。
記者倪浩軒/綜合報導
貝爾哥羅德州遭到武裝團體攻擊，俄羅斯將其定調為「恐怖攻擊」，基輔否認襲擊行動與烏克蘭有關，並稱發動攻擊的是「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）及「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps），這是兩支活躍在俄烏邊境，由俄羅斯人組成的武裝游擊隊。
而對於這起攻擊事件，貝爾哥羅德州的州長表示共造成12人受傷，29間房屋受損，以及14棟建築中斷電力供應。另外州長也表示，由於當地仍在進行「反恐行動」的清理，因此目前不建議被疏散的居民返家。
而根據俄媒《塔斯社》報導，伊戈爾中將表示，已經擊敗了入侵的武裝團體，擊斃了超過70位武裝份子，並將其餘人趕回烏克蘭境內。伊戈爾並未言明這些武裝團體的身份，僅用恐怖份子和民族主義者來描述。
對於烏克蘭聲稱攻擊是由「自由俄羅斯軍團」及「俄羅斯志願軍」發起，俄羅斯方沒有證實也沒有否認。克里姆林宮的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科當局會採取行動，確保類似的事情不再發生。至於被問到襲擊者的身份，佩斯科夫回答他們「來自烏克蘭」，並補充說目前仍在調查中，不過佩斯科夫強調「住在烏克蘭的俄羅斯人，一樣是烏克蘭武裝份子」。