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顱內動脈瘤破裂腦出血　僅1／3可健康出院！如何預防、早期發現？

顱內動脈瘤破裂腦出血　僅1／3可健康出院！如何預防、早期發現？
顱內動脈瘤破裂腦出血　僅1／3可健康出院！如何預防、早期發現？

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】動脈瘤發病前沒有任何症狀，一旦破裂、出血，可能會有死亡風險，有「未爆彈」之稱。尤其如果是顱內動脈瘤破裂，可能會有造成腦出血，國泰綜合醫院神經外科主治醫師方耀榮表示，約1／3人會當場死亡、1／3很可能會有中風等神經學損傷之後遺症。

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顱內動脈瘤破裂出血，大約只有1／3的病患有機會健康出院。在這樣的情況下，民眾若有顱內動脈瘤該怎麼辦？又該如何早期發現早期治療？是否可以提前預防動脈瘤產生呢？方耀榮醫師一一為民眾解答。

顱內動脈瘤破裂　典型症狀「突發爆裂性頭痛」

顱內動脈瘤是一種血管疾患，因為血管壁病變加上血壓偏高，當血流經過，衝擊血管壁時，便會使已經脆弱的血管壁膨出，長期下來便會形成一顆類腫瘤的病灶。

方耀榮醫師提醒，雖然動脈瘤有「瘤」字，但它並不是癌症腫瘤，因此不需要化療或放射治療，不過一旦動脈瘤破裂造成腦出血，可能會產生嚴重的神經學症狀，甚至會對生命造成威脅。

突如其來的爆裂性頭痛是顱內動脈瘤破裂最典型的症狀，方耀榮醫師表示，當動脈瘤很不幸地破裂腦出血，病患很可能會感受到突發爆裂性頭痛然後失去意識，甚至有死亡的風險。

顱內動脈瘤如何早期發現？　如何預防？

此外，突然看東西無法集中、看東西有兩個影子、眼睛突然不對稱、眼瞼下垂、瞳孔不等大等症狀，都有可能是顱內動脈瘤破裂出血或未破裂的動脈瘤壓迫到神經，而表現出來的常見症狀。

不過，有1／3的人在發病前並沒有任何症狀，所以很難早期發現並診斷治療。因此，方耀榮醫師建議，沒有典型症狀的民眾，可以藉由健康檢查腦部核磁共振（MRI）或電腦斷層（CT）血管攝影之影像學檢查來及早發現腦部病灶。

另外，動脈瘤好發因子包含女性，抽菸、酗酒、肥胖、家族史、外傷、感染等。方耀榮醫師提到，也許可以藉由戒菸、減少喝酒、減輕體重等，來降低動脈瘤產生的機率。

顱內動脈瘤治療有「這些」　應早期發現早期治療

民眾若有顱內動脈瘤，該如何治療呢？方耀榮醫師表示，治療可用外科顯微鏡手術將動脈瘤夾閉，或是採血管內動脈瘤栓塞手術，從鼠蹊部將微導管經腹股動脈進入顱內血管到達動脈瘤處，並將線圈填滿動脈瘤，使血液無法進入動脈瘤來達到治療效果。

也可以使用密網支架阻斷或改變血液的流向，使動脈瘤慢慢變小至消失。不過，方耀榮醫師提醒，手術都有其優缺點和風險，每個病人適合的治療方式也不同，民眾若發現動脈瘤，應儘早與醫師討論後續治療的方向，並選擇適合的治療方式，早期發現早期治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57886

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