燒肉控看過來！ HOME燒肉和牛、大生蠔任你吃免驚
台中人多的是燒肉控，燒肉店一家接一家開。看好逢甲商圈年輕客群商機大，第三家主打日式燒肉吃到飽的「HOME燒肉」搶進商圈，24日起試營運，599元起就能火烤兩吃，並且肉品、海鮮及甜品、飲料無限供應。為避免接觸風險，採行QR Code點菜服務，是三五好友及家庭聚餐CP值超高選項，5月底前歡慶開幕，四人同行一人免費。
記者金武鳯/台中報導
HOME燒肉店經理施榮科表示，HOME燒肉有三家店，都是去年下半年疫情期間開設，第一家位於南屯永春東七路，第二家在台中綠園道，在逢甲商圈的第三家店，去年底開幕後，試營運期間發現部份設施不完善，為提供消費者最適舒寬敞用餐環境，緊急喊停，重新修繕並微調菜單後，24日以嶄新風貌重新上市。
HOME燒肉逢甲店是燒肉與火鍋複合式，主打日式燒肉及火鍋吃到飽。不分平假日，以三種價位供餐，最低價是每人599元，供應一般肉品如牛、豬五花肉及菜品、漬物、海鮮等超過50種。升級799價位的食材，選擇性更多，包括大鮮蝦、牛舌和帶骨牛小排等都入列。至於989元的海陸大餐，多了大生蠔、干貝、鮑魚及和牛、櫻桃鴨等頂級食材，任你吃免驚。
施榮科表示，百物飆漲，HOME燒肉在食材選用上，仍大手筆提供頂級品，有M8頂級牛背間和牛，均勻的大理石油花，肉汁清甜。來自加拿大無污染海域的柳葉魚，搭配柴魚醬油與啤酒超搭。另外帶骨牛小排烤至七分熟，完全散發牛肉香氣。大馬串燒雞東南亞沙嗲口味等。其它還有自助吧提供的哈根達斯和NISEKO冰淇淋，咖啡、可樂等十幾種飲品，也是無限暢飲。
HOME燒肉店慶開幕，24日起至31日推出四人同行一人免費活動。另6月起，三店同慶，每人可獲百元折價券，優惠方式可自行上官網索取。