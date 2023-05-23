挪威小王子曝「車銀優私下面貌」！首次來台準備好了 烙台語撩妹
「挪威清新小王子」佩德艾利亞斯將於6月3日首度來台，參加「So Wonderful Festival」音樂節，日前他透過視訊連線接受台灣媒體訪問，還以台語撩妹。他曾與車銀優、SEVENTEEN的小分隊BSS等韓星合作，直接曝光他們的私下面貌。
記者吳雨婕/台北報導
首度來台的佩德，分享對台灣的印象：「我沒有去過台灣，但我看過很多台灣的照片，看到很多不同城市的照片，是個很漂亮的地方，所以我很期待，也聽說粉絲很熱情，充滿活力，所以我很期待去台灣。」直言非常想要品嚐台灣的美食，尤其是夜市小吃。佩德下個月即將來台，已經學了用中文說「大家好」、「你好」、「愛你」，「我還要練習一下，這樣我在音樂節的時候才能多說點中文。」除了中文外，他也向媒體請教台語的撩妹語錄，還現學現賣的以台語說：「小姐，妳真水。」
佩德今年2月前往韓國參與韓國人氣男團SEVENTEEN的小分隊BSS的回歸，發布了合作歌曲〈7PM〉，甚至還與車銀優、（G）I-DLE的YUQI、女歌手SURAN合作，被問到與哪位合作對象最印象深刻，他表示：「我遇到的藝人都很謙虛，人也都很好，一定要選的話應該是BSS，因為我們有一起宣傳、有很多時間待在一起，所以我們也變成很好的朋友。」更稱讚車銀優非常帥，跟大家想像中一樣帥氣。
此外，「So Wonderful Festival」於6月3日在桃園陽光劇場登場，門票票價有6800元、4800元、3800元、2800元，正於KKTIX售票系統熱賣中，除了佩德艾利亞斯外，演出陣容還有TAEYANG、FERG、JEON SOMI、JEREMY ZUCKER、LØREN、PEDER ELIAS、UMI、9m88、脆樂團、阿夫SUHF、REX、GUMMY B、國語作業簿DJ賴皮。