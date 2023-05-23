56歲陳明真凍齡復出！昔砸300萬求子 教育雙胞胎扮「虎媽」
56歲歌壇玉女陳明真睽違17年再拍台劇，今（23）日出席大愛《搜尋者》記者會，與夏靖庭育兒經的話匣子一打開就停不下來，陳明真昔砸300萬求子，轉眼雙胞胎兒子已經8歲，她用很理智的情緒「演」虎媽，結果被兒子看穿伎倆，有一次晚上睡覺時，兩個小朋友用英文聊天，陳明真偷聽到忍不住爆笑出聲，根本沒有威嚴，小孩反而會怕爸爸。
記者羅凌筠/台北報導
夏靖庭兒子4歲跟5歲，也跟雙胞胎一樣，夏靖庭說一早起床就聽到哥哥打弟弟，兩個人搶玩具，一開始覺得兩個小孩煩透了，後來才覺得6歲以前愈鬧愈亂愈正常，陳明真在一旁說這些狀況都歷經過，和老公一開始會罵小孩，後來都會冷眼旁觀，夏靖庭說因為這種情況每天都發生，難道要每天都生氣嗎？乾脆底線放很寬，反而讓孩子學會溝通跟處理紛爭。
吳昆達小孩一個小三、一個大班，對待孩子盡量講求公平，不過也自己招認通常會對妹妹比較好，女兒會問他：「爸爸為什麼每次都演壞人？」吳昆達說：「演壞人也很好，有人肯定爸爸的演技，才會找爸爸演壞人。」
夏靖庭過去犯過錯，但不擔心小孩知道，因為該付出的都還了，「人到最後沒有路走一定要看開，不然就是死路一條。」管不到別人怎麼說，但「把自己過好」就好了，他也是這樣教育小孩。夏靖庭現在想盡辦法保持身體健康跟肌力，才有體力陪小孩，最近時間多，每天早上8點到下午2點運動6小時，拉完單摃去走路，然後跑步再慢慢走回家，等小孩長大一點，就可以陪孩子運動了。