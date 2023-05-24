傳佛州州長將宣布角逐總統　曾言台是美關鍵利益

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬斯克也在個人推特上轉發福斯新聞網（Fox News）的這項訊息，間接證實此事。
迪尚特若是正式宣布參選，將是3天內第2位宣布投入共和黨總統選戰的政治人物。南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）昨天宣布競逐總統大位，朝成為美國首位非裔共和黨籍總統之路邁進。
現年44歲的迪尚特去年11月以遠超過民主黨對手近20個百分點的極大差距，連任佛州州長，讓他聲勢大漲，被視為共和黨內最可能挑戰川普（Donald Trump）的對手。
根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）日前民調，川普在2024年共和黨初選中仍遙遙領先。
迪尚特3月接受接受福斯國家網（Fox Nation）知名記者皮爾斯摩根（Piers Morgan）專訪。皮爾斯摩根在訪問中詢問迪尚特，如果中國真的「入侵」台灣會如何？迪尚特回應道：「那會是侵略。絕對是侵略。」
皮爾斯摩根追問屆時美國是否應該介入？迪尚特回說：「所以我會說，台灣是美國的強大盟友。我認為這是一個關鍵利益。我認為這對我們以及日本和韓國等美國主要盟友而言，都是如此。」
缺乏國際事務經驗的迪尚特4月下旬曾前往日本、南韓、以色列與英國，此舉被視為加強在外交與安全事務資歷。他當時接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時曾指出，維持台灣現狀至關重要。他說：「目標應該是，以威懾來防止軍事情況發生。」
迪尚特表示，中國國家主席習近平「顯然想在某個時間點奪取台灣」；但他警告，這麼做付出的代價，將超過帶來的任何好處。（編輯：高照芬）1120524