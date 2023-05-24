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台灣虎航「冬季航班」機票促銷今開搶！韓國單程1299元起

▲台灣虎航2023年冬季早鳥優惠第二波促銷今起開賣，桃園飛釜山1299元起。（圖／取自台灣虎航臉書）
▲台灣虎航2023年冬季早鳥優惠第二波促銷今起開賣，桃園飛釜山1299元起。（圖／取自台灣虎航臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣虎航2023年冬季早鳥優惠的第二波促銷，今(24)日上午10:00起開賣，至2023年5月25日晚間23:59止。針對韓國、日本好幾個點，最低促銷價格為桃園飛仁川、大邱、釜山，將有1299元起。

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第二波促銷期為今(24)日上午10:00起至2023年5月25日晚間23:59止。促銷航線：桃園-首爾仁川、桃園-大邱、桃園-釜山1,299元起；桃園-濟州島1,499元起；桃園-曼谷廊曼、桃園-沖繩1,599元起；桃園-岡山1,699元起；桃園-花卷、桃園-仙台、桃園-大阪關西、高雄-大阪關西1,799元起；桃園-函館2,199元起。以上優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2023年10月29日至2024年3月30日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期，只要妥善安排請假時機，應該都可用上。

▲台灣虎航今日開搶冬季航班第二波促銷機票，最低飛釜山僅單程1299元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣虎航今日開搶冬季航班第二波促銷機票，最低飛釜山僅單程1299元。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，今天開賣的還有臺東「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」的熱氣球繫留體驗，因為分為上午場(05:30-07:30)與下午場(17:00-19:00)兩個時段，活動期間上午5點及下午4點開放現場購票，而線上預約將分兩階段開賣，第一階段今(24)日12點開放預約六、七月份場次，第二階段將於5/31同樣12點開放預約八月份場次。總計119場，共9,520位名額，每張體驗票為單人單場使用，每筆訂單最多限購2張。票價部分，平日票(週一至週四)每張550元，假日票(週五至週日以及國定假日)每張為650元。

▲臺東「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」即將於6/30登場，線上預約第一階段今(24)日開放預約六、七月份場次。（圖／翻攝臺灣國際熱氣球嘉年華官網照片）
▲臺東「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」即將於6/30登場，線上預約第一階段今(24)日開放預約六、七月份場次。（圖／翻攝臺灣國際熱氣球嘉年華官網照片）
今年活動擴大規模舉辦60天，包括舉辦歷年最多的9場次光雕音樂會，同時無人機展演增加至3場次且每場加碼至700架次，將創下全球最大熱氣球與無人機群飛的展演規模，還首次與LINE貼圖明星合作，活動期間將有超過50顆國內外熱氣球登場。

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