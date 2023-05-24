越南溫度飆太高！邊界缺電向中國購買電力

受到聖嬰現象和地球暖化影響，越南各地氣象站在五月初測得最高溫44度，打破2019年以來最高溫紀錄，而越南首都河內的溫度位居全國之冠。由於溫度太高，越南家家戶戶的用電需求大漲，造成嚴重缺電情形，位於邊界的越南廣寧省近日向中國購電。
記者賴正琳／綜合報導
根據當地媒體報導，越南廣寧省芒街市（Mong Cai）以及海河縣（Hai Ha）今年5月至7月將使用中國廣西電網公司所供應的電力。越南電力集團（EVN）的數據顯示，今年5月至7月期間，北部電力系統將面臨1600百萬瓦（MW）至4900百萬瓦的短缺。
越南北方電力公司代表團在22日於中國廣西東興市與廣西電網公司舉行工作會議，預計從24日起從中國輸電到越南，不過輸電量和價格都沒有公開。據悉，這並非越南首度向中國購買電力，在2005年至2016年期間，越南北方電力公司曾向中國買電。
根據《BBC》報導，越南高溫反映了氣候變遷和全球暖化的問題，且未來高溫天數只會越來越多，高溫紀錄也會越來越高，而高溫影響民生的問題只會越來越嚴重。越南氣象專家阮玉輝（Nguyen Ngoc Huy ）告訴法新社，這些數據和記錄都證實了全球暖化模型的推論是正確的，「打破最高溫紀錄令人擔憂，是全球氣候變遷的警示。」