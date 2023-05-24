印尼大選2024年登場 專家擔憂：政客恐操作反華情緒
近期泰國大選剛結束，鄰國印尼的總統大選則將在2024年進行，屆時勢必引起新的變局。有印尼的政治評論家撰文表示，印尼前副總統尤素夫．卡拉（Jusuf Kalla）引用錯誤數據，造謠印尼超過50%的經濟掌握在華人手中，試圖操弄反華情緒。
記者賴正琳／綜合報導
由於印尼的華人佔少數，但卻掌握大宗的政治和經濟命脈，印尼過去曾發生多次的排華事件，1998年的排華事件震驚全球，當時有幾千多家華人工廠、店鋪、房屋遭燒毀和華裔婦女遭強暴，造成許多人倫悲劇。如今印尼走過歷史陰霾，試圖尋求種族共融，然而仍有政客試圖以排華情緒謀取政治利益。
印尼專欄作家翁淨勝（Johannes Nugroho）在22日發文指出，明年印尼總統大選主要聚焦在經濟議題，但她觀察到有印尼政治人物仍利用長期以來對華人少數族裔的偏見，來贏取政治好感。例如印尼前副總統尤素夫．卡拉說：「雖然華人只占印尼人口4.5%，但掌握超過50%的經濟。」
翁淨勝認為，卡拉的話語可能分裂社會，並讓許多印尼人認同他的理念。許多專家紛紛指出，從現在開始直到2024年大選，一些政客及其支持者可能會利用反華情緒獲得選票，然而分裂社會的後續結果可能非常嚴重和巨大，印尼政府有責任防範與中資公司有關的暴力衝突及影響。