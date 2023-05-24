侯友宜請益暢談2小時！「侯管配」呼之欲出 管中閔深夜30字回應
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨（23）釋出請益台大前校長管中閔訊息，讓人聯想「侯管配」有譜了。不過，在侯友宜釋出緊貼管中閔握手及暢談心得文後約8小時，管中閔不等天亮、今（24）凌晨2時許在臉書發文表態：「我沒有意願參與任何選舉」，「侯管配」宣告破局。
記者徐銘穗/綜合報導
侯友宜昨（23）在臉書，釋出他前幾天請益管中閔訊息，2人暢談2個多小時，對當前青年面臨的就業、居住、高教等問題交換看法，也談了經濟新局、國際原物料上漲、通膨等。不過，臉書文章標題打著「教育與經濟，是撐起台灣的脊梁」，恰巧管中閔新書書名是《大學的脊梁》，侯友宜團隊這「脊梁」2字選得巧妙，讓人對「侯管配」浮想聯翩。
侯管的友誼之握在臉書掀起討論熱潮，國民黨籍議員、立委都跑來留言，「相信侯市長跟管校長聊過後，一定獲益良多」、「一起找回台灣的風骨、正義救台灣」、「尊重專業，管中閔校長絕對是這領域一等一的人才！期待一起帶領人民有更好的生活！」、「漢子與爺們！」、「太開心看到侯市長與管校長同框」。
不過，「管爺」管中閔不等天亮、今（24）凌晨2時許在臉書發文表態，寫道「我沒有意願參與任何選舉，period.總以小人之心度君子之腹的妄人們可以休矣」，讓希冀「侯管配」的人們願望落空。
管中閔表態文一出引發討論，國民黨籍政治人物不捨留言「可是校長，國家需要更多風骨的政治人物啊⋯」，但不少人選擇支持，留言說「尊重與支持您所選，作育英才也是大業」、「這就是風骨和格局！」、「推 period ！」、「何必揮舞黃袍，爺們不吃這套，籌安亦別亂搞，瞎扯只是胡鬧」、「簡短聲明，擲地有聲」。