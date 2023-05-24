台股早盤跌近90點、下殺至16100點 觀光飯店股紅通通
美國債務上限談判進展緩慢，市場對美國違約擔憂加劇，美股四大指數昨（23）日走跌，台北股市今（24）日早盤跌近90點，下殺來到16100點，跌幅0.5%。權值股台積電早盤跌4元，來到526元，跌幅0.7%。其他重要電子股多熄火，聯發科、日月光、廣達走跌，緯創逆勢走高漲逾1%。國防軍工股持續強勢，觀光飯店與餐飲紅通通，富野、夏都、海灣、亞都一度飆漲停。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數23日下跌231.07點，或0.69%，收33055.51點；那斯達克指數下跌160.53點，或1.26%，收12560.25點；標普500指數下跌47.05點，或1.12%，收4145.58點；費城半導體指數下跌37.59 點，或1.17%，收3177.44點。
台北股市今日早盤跌近90點，下殺來到16100點，跌幅0.5%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌4元，來到526元，跌幅0.7%。聯電小跌、世界先進漲0.8%、力積電跌0.4%。其他重要電子股熄火，聯發科跌1.6%，來到703元。南亞科、國巨、旺宏、英業達、日月光、廣達走跌，跌幅0.4%到1%多。
鴻海、大立光在平盤附近，緯創逆勢走高漲1%多。今日盤面焦點在觀光概念股，富野、夏都、海灣、亞都一度飆漲停，鳳凰漲9%，雲品、華園、遠雄來與晶華漲1到3%。連鎖餐飲也不錯，瓦城漲逾2%、八方雲集、老四川、路易莎咖啡與雅茗-KY漲1%左右。國防軍工股今日持續強勢，千附精密飆漲停，jpp-KY、長榮航太、全訊漲2%，榮剛漲逾1%。