獨／搶在7-11思樂冰回歸前！壽司郎推「吃的奶昔冰沙」海放麥當勞
壽司郎動作好快！搶在7-11思樂冰回歸前，大推「用吃的奶昔冰沙」今（24）日開賣，熱愛麥當勞停產奶昔的消費者們又有口福了。壽司郎5/24～6/11推出限定19天的「九州美食之旅」，其中竟然首度引進日本壽司郎才有的「奶昔冰沙」，遵循長崎百年名物作法並改良成輕盈口感，《NOWnews今日新聞》搶先幫大家開箱。
記者蕭涵云/台北報導
壽司郎5/24～6/11推出限定19天的「九州美食之旅」，網羅日本福岡、長崎、鹿兒島等產地美味，包括粉絲最期待的頂級紅魽アカバナ（AKABANA）、生食級野生竹筴魚、酥炸竹筴魚、福岡知名博多やまや（YAMAYA）明太子奶油拌麵，以及長崎縣產劍先烏賊、長崎縣產水煮章魚腳、長崎縣野生櫻鯛天婦羅、九州產醃漬胡麻鯖魚、明太子奶油起司軍艦等10款期間限定菜色。
其中首度引進「奶昔冰沙」在台灣登場，遵循長崎百年名物作法，以雞蛋、牛奶及煉乳等製作出的「用吃的奶昔」，壽司郎經過無數次改良，製作成口感輕盈的原創奶昔冰沙。
台灣壽司郎的「奶昔冰沙」以聖代杯盛裝上桌，頂部還點綴鮮奶油擠花，吃起來口感近似雪酪，帶有濃郁甜香。這下搶在7-11思樂冰回歸前可以嚐鮮；熱愛麥當勞停產奶昔的消費者們，也可以懷舊回味一下。
另外，藏壽司「絕品享鮮祭」新推特盛紅蟹握壽司、雙味魚卵赤蝦，更有熟成鮪魚大脂、豪華三鮮期間限定回歸，倒數2天把握時間開吃！5/22則迎接「藏壽司x鬼滅之刃」聯名扭蛋，打造滿滿裝飾吊飾、原創磁鐵、原創橡皮擦、紙膠帶，祭出史上最多30款扭蛋；5/29還有2款「鬼滅之刃文件夾」限量滿額贈開始兌換。