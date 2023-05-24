維他命C發泡錠導致腎結石？醫師：發泡錠含「檸檬酸」可減少結石生成

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結石的產生和體質及飲食習慣有很大關係賴昱維醫師指出：「補充維他命C成人每天攝取2千毫克以下是安全的，符合台灣和FDA的建議攝取劑量。但是對我們來講最重要的是安全性，那怎麼樣才是叫安全? 如果說這個人本身就有代謝的問題，如肝臟、腎臟有問題，或者是本身就有結石體質的話，無論補充維他命C、鈣、維他命D3，都建議需要找醫生討論再使用。那如果是正常人的話，應該是按照正常的規範。」
除了體質會造成結石的成因，賴昱維醫師認為民眾的飲食和生活習慣，對於結石有很大的影響，「結石大部分的原因是草酸鈣結石，草酸鈣結石的話，主要是草酸和鈣在體內血液中的濃度太高造成。有些食物，會刺激肝臟代謝產生比較多的草酸 : 如:茶、咖啡、可可、啤酒、甜菜，這些都會刺激我們的肝臟代謝產生草酸過量。」此外，「沒有攝取足夠的水分，也會增加結石的生成。」
發泡錠含「檸檬酸」有助減少結石生成至於維生素C發泡錠產生結石的說法，賴昱維醫師有不同的看法，「反而是發泡錠當中的「檸檬酸」成分，可以抑制尿酸結石的形成，在日常門診，對於PH值尿的酸性偏高的病人，會給病人服用「檸檬酸鉀」，好處是可以鹼化尿液，減少尿酸結石的形成，有論文提到，有些草酸鈣的結石，檸檬酸可以減少草酸鈣的形成。所以，發泡錠含有檸檬酸，理論上反而對減少結石是有幫助的。」
▲臺北市立聯合醫院仁愛院區泌尿科主任賴昱維醫師
補充維他命C擔心結石，發泡錠是更好的選擇時下流行的發泡錠，含有碳酸鹽類與檸檬酸，丟入水中後會產生二氧化碳氣泡，產生宛如汽水的口感。目前有部分醫學研究報告1~6中指出，檸檬酸會使尿液不利於結石形成來減少腎結石。檸檬酸直接與尿中的鈣結合，如此尿鈣便不易和尿中的草酸形成草酸鈣結晶，進而抑制結石的產生和成長。對於想要補充維生素C，卻擔心結石的民眾來說，含有「檸檬酸」成分的維生素C發泡錠可以是一項更好的選擇。
預防結石這樣吃如果民眾仍然有結石的疑慮，可以藉由以下的飲食習慣減少結石的產生4:
1. 多喝水 : 多數的尿路結石，可以藉由多喝水來預防、減緩尿路結石
2. 補充檸檬酸 : 適量攝取含有檸檬酸的飲料或吃水果，檸檬酸也會與草酸鈣結晶結合，避免草酸鈣結晶在體內形成結石。
3. 減少富含草酸的食物 : 例如芹菜、茄子、韭菜、芥菜、青椒、蕃薯、菠菜、秋葵、紅甜菜、生啤酒、茶、可可、豆腐等。
結石的產生與體質，或是飲食習慣有很多關聯。儘管到目前為止，並沒有確切的證據補充維生素C會導致結石，但對於想要補充維生素C的民眾，卻又擔心結石的產生，發泡錠或許是一個不錯的選擇。
附註:
1. Calcium receptor signaling and citrate transport; Urolithiasis 2018 Oct;46(5):409-418. doi: 10.1007/s00240-018-1035-0. Epub 2018 Jan 30.
2. 高雄榮總泌尿外科https://org.vghks.gov.tw/gu/News_Content.aspx?n=443D52499B00880B&sms=75CDA1900F405FB4&s=5E5A6B22C9D400F7&r=96475425
3. “Dietary treatment of urinary risk factors for renal stone formation. A review of CLU Working Group” Arch Ital Urol Androl . 2015 Jul 7;87(2):105-20. doi: 10.4081/aiua.2015.2.105.
4.「腎結石飲食」馬偕紀念醫院https://www.mmh.org.tw/upload/health/F8.pdf
5.“Citrate salts for preventing and treating calcium containing kidney stones in adults” Cochrane Database Syst Rev . 2015 Oct 6;2015(10):CD010057. doi: 10.1002/14651858.CD010057.pub2.
6.“Medical and dietary interventions for preventing recurrent urinary stones in children” Cochrane Database Syst Rev . 2017 Nov 9;11(11):CD011252. doi: 10.1002/14651858.CD011252.pub2.
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57882
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