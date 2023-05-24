為何要蹭「侯管配」？他喊管中閔明顯被白嫖 曝副手操作背後深意
國民黨總統參選人侯友宜盤算的「侯管配」落空，台大前校長管中閔今（24）凌晨臉書宣言「我沒有意願參與任何選舉，period.」，親手終結自己在2024總統大選當副手的傳言。資深媒體人羅友志日前曾評論管中閔出任副手的可能性，直言「副手議題管中閔是被白嫖了」，分析此波操作是想藉由台大、校長與風骨3點議題設定，來墊高侯友宜的高度。
記者徐銘穗/綜合報導
侯友宜昨（23）先是在臉書，釋出他前幾天請益管中閔訊息，2人暢談2個多小時，對當前青年面臨的就業、居住、高教等問題交換看法，文章放上兩人緊貼握手、面對面暢談等照片，將「侯管配」話題推上新高點。
不過，這篇貼文才跑了約8小時，管中閔不等天亮、今（24）凌晨2時許在臉書發文表態「我沒有意願參與任何選舉，period.總以小人之心度君子之腹的妄人們可以休矣」，「侯管配」還沒開始就結束。
「管中閔，有可能答應任何人當副手嗎？」羅友志19日在臉書發文，分析「管中閔會答應任何一黨拿他來做的選舉操作嗎？」，寫道以他對管中閔的了解，管性格幽默風趣，可是果敢堅毅，不喜出風頭。羅友志說，若吃定管中閔不會大聲叫，套句經典台詞：「不給錢，就不是嫖囉⋯」，直言說「很顯然，副手議題管中閔是被白嫖了！」
羅友志分析此操作手法目的，是想藉由「台大」、「校長」、「風骨」這3點的議題設定，「才能墊高我們要銷售的主產品啊」。他還說，賴清德與柯文哲目前都沒有在討論副手議題，原因是「因為主產品還沒展示夠，怎麼可能讓次要產品上台？」要大家反思為何侯友宜頻頻討論副手議題。