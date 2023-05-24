躺平正夯！中國離婚率創新高　網友諷：廢除婚姻制吧

中國4月份經濟數據出爐，青年失業率創新高、突破20％。年輕人就業處處碰壁，連帶影響生涯規劃，「共同富裕」無望，年輕人只好消極「躺平」。中國年輕世代對於結婚生子不抱期待，已經走入婚姻者則是想要離婚，這陣子離婚人數激增，離婚證書供不應求。今年520（諧音「我愛你」）登記結婚人數比起去年同期大減，讓人對中國的前景看壞。
國際中心楊雅婷／綜合報導
5月20日是中國民眾結婚的大日子，因為520諧音「我愛你」，被認為適合結婚，但今年結婚人數比起去年同期減少許多。中國媒體「時代財經」報導稱，跌幅最大的是貴州，對比去年減少53.8％，廣東省、福建省和四川省分別減少40.41％、38.28％、36％，江蘇省減少25.6％。中國民政部統計顯示，中國在2021年結婚數跌至763.6萬對，今年預料將會持續下降，將是連續第9年下降。
年輕人不結婚，反而急著離婚，讓人生進一步朝著「躺平」發展。有中國網友在微博PO出一張圖片，湖北省民政廳製作了兩箱離婚證書，「民政局的快遞已經送到了，結婚證：用不完，根本用不完，離婚證：不夠用，根本不夠用」。
根據中國民政部門數據顯示，2022年第3季有164.3萬對夫妻登記離婚，比起前一年同期增加3.72%，網友笑稱「之前結了婚的都要離，現在沒結婚的都不結」、「廢除婚姻制吧」。